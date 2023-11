Microsoft veut transformer votre smartphone Android en webcam pour votre PC sous Windows

Microsoft est en train de tester la possibilité d'utiliser votre smartphone comme webcam pour Windows à travers l'application Mobile connecté.

Avec le mode Continuité, Apple propose d’utiliser un iPhone comme une webcam sur Mac. C’est également possible dans le monde Android, mais pas d’une manière aussi intégrée. Microsoft s’est penché sur ce problème et envisage de proposer cette fonctionnalité fort utile en natif, dans l’application Mobile connecté pour Android. Un nouvel outil qui bénéficierait autant aux possesseurs de smartphones sous Android que d’iPhone, puisque Mobile connecté est aussi compatible iOS.

Mobile connecté est une application disponible sur Android et iOS qui vous permet de contrôler votre smartphone depuis Windows 11. Elle permet de passer ou de recevoir des appels et des textos depuis l’ordinateur, ou même, sur certains appareils compatibles, d’accéder aux applis de votre téléphone depuis votre PC. C'est un logiciel indispensable si vous n’aimez pas dégainer votre smartphone à la moindre notification. Mobile connecté va se faire toujours plus utile, en vous permettant d’utiliser votre téléphone mobile comme webcam lors de vos vidéoconférences.

Microsoft veut transformer votre smartphone Android en webcam pour Windows

Android Authority a détecté des lignes de code dans la version v1.23102.190.0 de Mobile connecté pour Android, ce qui laisse penser que l’appli va « gérer le streaming vidéo de l’appareil photo du téléphone vers votre PC Windows. » Par ailleurs, la firme de Redmond souhaiterait aussi ajouter des effets et autres filtres à cette fonctionnalité, à l’instar de ce que proposent les Zoom et autre Teams.

On découvre ainsi des filtres tels que l’effet de flou, la retouche faciale, le mode HDR, le mode Nuit, Focus, stabilisation ou encore l’autocadrage, qui comme dans Centre Stage sur les iPad fera automatiquement la mise au point sur une personne, même si cette dernière se déplace. Rien n’indique que cette fonctionnalité de webcam sera vraiment proposée un jour. Il est même probable qu’elle soit limitée aux appareils qui intègrent Mobile connecté en natif, comme les futures Oppo ou le OnePlus 11, par exemple.