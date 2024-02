Windows 12 n’arrivera pas en 2024, Microsoft confirme la mauvaise nouvelle

Si vous espériez voir Windows 12 être lancé cette année, sachez que Microsoft vient finalement d’annoncer que la prochaine version de son système d’exploitation ne devrait pas être déployée cette année.

Microsoft a mis fin aux rumeurs d'une sortie de Windows 12 en 2024, en confirmant que la prochaine mise à jour du système d'exploitation Windows portera le nom de Windows 11, version 24H2. L'information a été révélée dans un changelog d'une récente build preview de Windows 11, qui indique que la mise à jour annuelle de cette année conservera le nom de Windows 11.

« À partir de la build 26-xx d'aujourd'hui, les Windows Insiders des canaux Canary et Dev verront la version mise à jour sous Paramètres > Système > à propos (et winver) à la version 24H2. Cela signifie que Windows 11, version 24H2 sera la mise à jour annuelle de cette année. Comme indiqué ici, Windows 11 aura une cadence annuelle de mise à jour des fonctionnalités qui sortira au cours de la seconde moitié de l'année civile ».

Windows 12 pourrait finalement être lancé en 2025

Certains avaient spéculé que la prochaine mise à jour, qui sera basée sur une nouvelle version de la plateforme Windows appelée Germanium, s'appellerait Windows 12, en raison de l'accent qui devrait être mis sur les expériences d'IA de nouvelle génération. Qualcomm avait également récemment confirmé que les premiers ordinateurs portables équipés de sa puce Snapdragon X Elite sortiraient au deuxième semestre avec une nouvelle version de Windows. Cependant, Microsoft a maintenant précisé qu’il ne s’agira pas de Windows 12.

On sait donc désormais que la prochaine mise à jour majeure déployée par Microsoft ne sera autre que Windows 24H2, et nous avons déjà évoqué quelques-unes des fonctionnalités attendues dans un autre article. Cette mise à jour devrait arriver à l'automne 2024 et sera disponible pour tous les utilisateurs de Windows 11. Il faudra maintenant attendre que Microsoft confirme l’ensemble des nouvelles fonctionnalités que l’on peut attendre dans la prochaine version, car toutes n’ont peut-être pas encore été déployées pour les Windows Insiders.