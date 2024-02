Il est possible de déguiser gratuitement son Windows 11 en Windows 7, une solution réservée aux nostalgiques

Les nostalgiques de Windows 7 peuvent dès aujourd’hui revenir sur l’auguste système d’exploitation… tout en restant sur Windows 11. Comment ? Grâce à une série de logiciels qui transforment le visuel de l’OS de Microsoft. C’est un utilisateur de Reddit qui partage le procédé.

En 2024, il n’y a aucune raison d’utiliser Windows 7 plutôt que Windows 11. La dernière version en date est plus sécurisée, dispose de plus de fonctionnalités et s’avère plus simple dans sa navigation. Toutefois, les nostalgiques regrettent peut-être le design tout en rondeur de l’auguste système d’exploitation. Un utilisateur de Reddit explique comment le retrouver sans sacrifier Windows 11 et surtout sans dépenser un centime.

Il existe déjà des solutions pour transformer son Windows 11 en Windows 7, comme avec StartAllBack ou encore WindowsBlinds. Cependant, ces logiciels ne sont pas gratuits et tout le monde n’a pas forcément les moyens (ni l’envie) de payer pour ça. La technique dévoilée par PandaMan12321 sur Reddit a l’avantage d’être totalement gratuite.

Windows 11 se transforme gratuitement en Windows 7 avec cette méthode

Si la solution de PandaMan12321 est gratuite, elle est toutefois un peu complexe à mettre en place. Dans son post Reddit, il explique étape par étape comment procéder. Il faut pour cela télécharger plusieurs outils gratuits et open source, comme Explorer Patcher, Windhawk, AeroExplorer etc. Il y en a treize en tout.

Chaque logiciel modifie l'aspect visuel de Windows 11 pour lui apporter le fameux Aero Design, si cher aux fans de Windows 7. Bien entendu, la procédure reste longue et complexe et il vous faudra prendre le temps de tout paramétrer, mais le résultat est là. Il ne s’agit évidemment pas d’une solution officielle et soutenue par Microsoft, il peut donc subsister des bugs et les grosses mises à jour de Windows 11 pourraient créer des incompatibilités. Des données qu’il faut bien avoir en tête avant de se lancer. Cependant, ces modifications ne sont que visuelles et n’altèrent en rien l’expérience Windows 11.

Pour rappel Windows 7 est sorti en 2009 et son support a été arrêté en 2020. Un OS qui a fait la joie des utilisateurs par son design et sa simplicité, surtout qu’il arrivait juste après un Windows Vista aussi buggé que détesté.