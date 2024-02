L’IA Copilot s’offre un nouveau design et une fonctionnalité pour son anniversaire

L'assistant virtuel Copilot de Microsoft souffle sa première bougie. L'occasion d'un relooking et de l'ajout d'une nouvelle fonction d'édition des images générées grâce à l'IA.

Déjà un an que Microsoft annonçait l'arrivée de ChatGPT dans Bing. Au fil du temps, l'assistant IA a pris son indépendance et celui qui s'appelait Bing Chat devient Copilot, l'assistant IA virtuel présent sur Windows 11, Edge, Bing, ou sur mobile via une application dédiée. Le programme a fait du chemin depuis sa naissance, et il est désormais difficile de passer à côte tant Microsoft cherche par tous les moyens à vous le faire utiliser. Histoire de marquer le coup, Copilot profite de son anniversaire pour changer d'apparence et apporter une nouvelle fonctionnalité aux utilisateurs.

Selon Microsoft, l'interface est maintenant “plus claire et plus élégante pour les réponses”, prenant la forme d'un “nouveau carrousel de suggestions pour mettre en valeur la puissance de Copilot”. En effet, il est désormais plus facile de comprendre ce que l'IA permet de faire. Des exemples sont directement fournies avec une illustration, ce qui est particulièrement utile sur la génération d'image notamment. C'est d'ailleurs cette dernière qui gagne une nouvelle fonctionnalité intéressante.

Copilot change de look et gagne une nouvelle fonction pour ses un an

Appelée Designer, elle permet de personnaliser les images générées directement dans Copilot. Plusieurs possibilités s'offrent alors à vous. En amenant le curseur sur le résultat affiché, vous faites apparaître une ligne blanche autour d'un élément. Cliquer dessus permet de l'entourer. À partir de là, des options telles que “faire ressortir les couleurs” ou “flouter l'arrière-plan” sont proposées. Sélectionnez-en une et laissez l'IA faire son travail. Il est bien sûr possible de revenir en arrière si le résultat ne vous plaît pas. 8 filtres sont également applicables.

Lire aussi – Windows 11 : comment forcer l’installation de Copilot sur son PC ?

Designer est gratuit, mais les abonnés à la formule payante Copilot Pro bénéficient d'options supplémentaires comme redimensionner l'image, la générer sous forme carré ou paysage… Microsoft annonce aussi l'arrivée prochaine de “Designer GPT, qui offre un canevas […] dédié à l'intérieur de Copilot où vous pouvez visualiser vos idées”. On imagine un système pour créer ses propres outils d'édition d'image par exemple, mais il faudra attendre plus de détails pour en avoir le cœur net.