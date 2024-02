Windows 11 : la commande sudo est enfin disponible, à quoi ça sert et comment l’utiliser ?

Microsoft vient d'annoncer le lancement dans la dernière build Canary de Windows 11 de la commande sudo, bien connue des utilisateurs de Linux et macOS. Mais pour les autres, celle-ci peut s'avérer bien étrange à prendre en main. Dans cet article, on vous explique ce qu'est concrètement la commande sudo et comment l'utiliser dans Windows 11.

Sudo : ce mot ne vous dit probablement rien si vous n'avez jamais mis la main sur un PC Linux ou un Mac. À l'inverse, si vous vous êtes déjà essayé à ces deux systèmes d'exploitation, il est très probable que vous ayez entré cette commande au moins une fois dans un terminal. Et pour cause : il s'agit sans doute de la commande la plus utile sur ces OS.

Aussi, c'est un petit événement que crée Microsoft en annonçant l'arrivée de sudo au sein de Windows, dans la dernière build Canary. Celle-ci va grandement faciliter la vie des utilisateurs se rendant régulièrement dans l'Invite de commandes. Si ce n'est pas votre cas, on parie tout de même que vous pourrez y trouver une certaine utilité. Alors qu'est-ce que sudo et comment l'utiliser ? On vous explique tout.

À quoi sert la commande sudo ?

Sudo est le diminutif de super-user do (“le super-utilisateur fait”), ce qui donne déjà un bon indicatif de sa fonction. Concrètement, cette commande permet de s'attribuer les droits administrateur – ou de les distribuer à un autre utilisateur de la machine – sur son PC. Sur Windows, on peut comparer sudo à l'option Éxécuter en tant qu'administrateur, qui permet de lancer une application avec des privilèges élevés.

Autrement dit, sudo permet de réaliser des tâches autrement impossibles sur son PC, car protégées derrière un barrage pour les utilisateurs non expérimentés. La commande accorde des droits administrateur qui permettent d'agir sur presque tous les éléments du système d'exploitation, offrant ainsi un contrôle beaucoup plus vaste qu'à l'accoutumée.

Il va sans dire donc que sudo est une commande essentielle pour les développeurs ou tout autre utilisateur souhaitant personnaliser son OS de manière plus poussée. Elle ne représente ni plus ni moins qu'un gain de temps et de praticité. En l'utilisant directement dans le Terminal ou l'Invite de commande, plus besoin d'exécuter ces derniers en mode administrateur, ou de prendre certaines précautions pour s'octroyer les droits avant d'écrire la commande souhaitée. Il suffit d'écrire sudo avant cette dernière.

Comment utiliser la commande sudo sur Windows

Comme l'explique Microsoft dans son billet blog, sudo est actuellement disponible uniquement pour les utilisateurs de la dernière build Canary de Windows 11. Si vous souhaitez tester la commande dès maintenant, il vous faudra donc rejoindre le programme Insider, qui donne accès en avance aux nouvelles fonctionnalités testées par Microsoft. Voici comment faire :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11 Rendez-vous dans la section Paramètres de Windows Update Cliquez sur Programme Windows Insider Si un message d'alerte s'affiche, cliquez sur Ouvrir Diagnostics et commentaires Activez l'option Envoyer des données de diagnostic facultatives Revenez en arrière puis cliquez sur Prise en main Connectez-vous à votre compte Microsoft en cliquant sur Lier un compte Cliquez sur Continuer Sélectionnez le Canal Canary Cliquez sur Continuer Lancez l'installation de la mise à jour puis redémarrez votre PC

Vous voilà désormais sur la dernière build Canary de Windows 11. Félicitations ! Vous avez désormais accès aux dernières fonctionnalités qui seront bientôt disponibles pour tous les utilisateurs. Notamment, donc, la commande sudo. Il ne vous reste plus qu'à l'activer. Voici comment :

Ouvrez les Paramètres de Windows 11 Rendez-vous dans Système > Espace développeurs Activez l'option Activer sudo Vous pouvez également vous rendre directement dans l'Invite de commandes et taper la commande suivante : sudo config –enable <configuration_option>

Source : Microsoft