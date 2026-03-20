Windows 11 : impossible de se connecter aux applications Microsoft depuis la dernière mise à jour, voici comment corriger le bug

Un nouveau bug a été détecté dans la dernière mise à jour de Windows 11. Celui-ci empêche de se connecter à son compte sur les applications Microsoft telles que Outlook, Edge ou encore Teams. La firme de Redmond est au courant du problème et a proposé une solution temporaire.

C'est un cycle éternel : les mises à jours de Windows 11 corrigent des bugs et en créent de nouveaux. Cette semaine, Microsoft a déployé un patch en urgence pour corriger un souci avec le système Bluetooth, qui empêchait de nouveaux appareils de s'appairer au PC de l'utilisateur. Il se pourrait bien que la firme travaille déjà sur un autre correctif avant le Patch Tuesday d'avril. En effet, un autre problème très épineux, surtout pour Microsoft, frappe actuellement son système d'exploitation.

Plusieurs utilisateurs rapportent depuis peu qu'il est impossible de se connecter à leur compte depuis plusieurs applications Microsoft 365, telles que Teams, OneDrive, Word, ou même Edge. Un comble, dans la mesure où l'éditeur a récemment annoncé que sa suite bureautique boostée à l'IA ne serait finalement pas imposée sur les prochaines moutures de l'OS, justement dans une tentative de contenir la grogne des utilisateurs. Voilà que ces derniers ne peuvent même plus se servir de leurs applications comme d'habitude.

Les applications Microsoft refusent de se connecter à votre compte à cause d'un bug

Lorsqu'ils tentent de se connecter, les utilisateurs font face à un message d'erreur : “Vous avez besoin d'Internet pour cela. Il semble que vous n'êtes pas connecté à Internet.” Bien évidemment, les utilisateurs concernés sont pourtant bel et bien connectés à Internet. “Chaque fois qu'une fonctionnalité de ces applications nécessite de se connecter à un compte Microsoft, ce message peut s'afficher”, explique la firme de Redmond dans un billet de blog.

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Pour l'heure, aucun correctif officiel n'est disponible, bien que Microsoft a affirmé travaillé sur une solution. En revanche, il est possible de contourner le problème temporairement. L'éditeur explique d'abord que celui-ci peut disparaître de lui-même au bout de quelque temps. Dans le cas contraire, ce dernier préconise de redémarrer son PC en étant connecté à Internet. “Cela devrait rétablir la connexion de l'appareil et empêcher le problème de se reproduire”, précise-t-il.