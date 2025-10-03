Vous souhaitez installer Windows 11 25H2 ? On vous conseille fortement d’utiliser ce petit outil, voici pourquoi

Windows 11 25H2 est disponible depuis quelques jours pour tous les utilisateurs. Naturellement, certains ont donc tenté de l'installer… et ont rencontré une flopée de problèmes techniques. Heureusement, il existe un moyen d'éviter les traditionnels bugs de nouvelles builds, qui consiste à utiliser un simple outil.

Ce mercredi 1er octobre, Microsoft a officiellement les vannes pour Windows 25H2, désormais disponible pour tous les utilisateurs. Il suffit dorénavant de se rendre dans les menus des mises à jour de son OS pour télécharger la dernière version et son lot de nouveautés. Toutefois, on ne vous conseille pas vraiment de passer par cette méthode. En effet, plusieurs utilisateurs malchanceux rapportent l'arrivée de nombreux bugs depuis la mise à jour.

Windows 25H2 rencontre en effet des problèmes lors de la lecture de contenus protégés par des DRM, ainsi qu'avec l'installation par WUSA (Windows Update Standalone Installer), qui permet d'installer la mise à jour via un fichier .msu, dans le cas d'une configuration réseau partagé. Quant aux utilisateurs de PC ARM64, ces derniers sont contraints de passer par un PC x64 pour créer leur média d'installation, ce qui est peut être très contraignant.

Sur le même sujet – Windows 11 25H2 est disponible, mais cette mise à jour est-elle vraiment indispensable ?

Ce petit outil résout tous les problèmes d'installation de Windows 11 25H2

Aussi, la solution la plus sécurisée à l'heure actuelle est de passer par les fichiers ISO. Ça tombe bien, Microsoft les a mis à disposition il y a déjà quelques semaines. Malheureusement, cela ne suffit pas à résoudre tous les problèmes d'installation. C'est là que Rufus entre en jeu. Si vous êtes un vétéran de Windows, vous connaissez probablement ce petit outil qui permet de créer des médias d'installation en toute simplicité.

Or, il s'avère que Rufus a lui-même eu droit à une mise à jour qui lui permet d'ajuster la création de médias de sorte qu'il n'y ait plus d'erreur lors de la copie de fichiers pour Windows 25H2. Pour ce faire, Rufus passe au certificat d'identification Windows CA 2023, ce qui lui permet d'assurer une compatibilité parfaite avec tous les composants de votre PC. Depuis la mise à jour, celui-ci propose même un mode sombre. Pourquoi s'en priver ?