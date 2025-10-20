Microsoft vous autorise enfin à installer Windows 11 25H2, à condition de faire ceci avant

Microsoft déploie enfin Windows 11 25H2 sur tous les PC compatibles. Mais il y a une manipulation à effectuer pour obtenir la mise à jour. Sinon elle ne vous sera pas proposée.

Officiellement, Windows 11 25H2 est disponible depuis le 1er octobre 2025 en version stable avec toutes ses nouveautés. Officieusement, beaucoup n'en ont pas encore vu la couleur. Le déploiement a réellement commencé sur les ordinateurs compatibles à partir de la mi-octobre. Et encore, il faut lancer une recherche de mise à jour manuellement depuis les Paramètres de Windows pour lancer le téléchargement puis l'installation.

Microsoft a notamment retardé l'arrivée de la mise à jour à cause d'un problème de compatibilité avec un pilote qui empêchait non pas l'installation de Windows 11 25H2, mais 24H2. Il est désormais résolu, ce qui permet à la firme de Redmond d'ouvrir les vannes pour envoyer la dernière mise à jour annuelle de son système d'exploitation. En revanche, il va falloir effectuer une petite manipulation avant de la voir chez vous.

Vous devez faire cette manipulation afin de pouvoir installer Windows 11 25H2

La page dédiée a récemment été mise à jour avec la précision suivante : “Windows 11, version 25H2, également connu sous le nom de mise à jour Windows 11 2025, est disponible sur tous les appareils Windows 11 éligibles pour les utilisateurs qui ont activé le paramètre Recevez les dernières mises à jour dès qu'elles sont disponibles“. Vous devez donc vous rendre dans les Paramètres de Windows 11 puis Windows Update afin d'activer cette option.

Une fois cela fait, le téléchargement se déclenchera automatiquement. Notez que du moment que vous avez un PC compatible, vous êtes concerné que vous soyez sous Windows 10, Windows 11 23H2 ou Windows 11 24H2.

Rappelons aussi que malgré ses nouveautés, la version 25H2 reste mineure, essentiellement une version 24H2 dépouillée du superflu à laquelle se grefferont des fonctionnalités au fil du temps. Il n'y aucune raison ne de pas y passer cela dit. D'autant que contrairement aux précédentes mises à jour annuelles, celle-ci nécessite un seul redémarrage de l'ordinateur.