Windows 11 : Edge va devenir beaucoup plus pénible à utiliser dans ce cas précis

Le navigateur Edge pourrait se doter de fonctionnalités qui le rendront presque inutile sur Windows dans une situation particulière. On se demande ce que Microsoft a derrière la tête.



Le navigateur Edge, successeur de feu Internet Explorer, a clairement envie de faire sa place aux côtés du roi incontesté Chrome de Google et de ses vassaux Firefox, Opera ou encore Safari. Le programme de Microsoft est d'ailleurs sur la 3e place du podium pour ce qui est des parts de marché mondiales : 5,21 % en avril 2024 selon les chiffres de Statcounter. Être installé par défaut sur les PC Windows 11 aide forcément, mais ne renions pas les efforts fournis.

Dans la majorité des cas, les fonctionnalités dont se dote Edge sont pratiques. On pense par exemple à celle qui utilise l'intelligence artificielle pour vous aider à mieux écrire. Certes, d'autres ont une utilité plus discutable comme la possibilité d'utiliser deux moteurs de recherche en même temps, tandis que certaines sont carrément louches et finissent par disparaître. La nouveauté repérée par Windows Lastest fait clairement partie de cette dernière catégorie, et on ne peut qu'espérer qu'elle aussi ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir.

La navigateur Edge ne sera pas aussi efficace qu'avant si vous êtes dans cette situation

Dans la dernière version de Edge, 3 fonctions pas encore activées portent des noms explicites : msEdgeActivatedStateCheckAndUpdate, msEdgeNonActivatedOSTrigger et msEdgeLockSettingsInNonActivatedOS. Si l'on décode ce jargon, elles vont bloquer certaines parties des paramètres du navigateur si votre copie de Windows n'est pas activée. Pour le moment, seule la page permettant d'indiquer le site qui doit s'ouvrir au démarrage de Edge n'est pas accessible, mais Microsoft pourrait en ajouter d'autres.

On comprend la volonté de la firme de forcer la main pour que vous activiez Windows, en revanche on ne voit pas ce que viennent faire les paramètres de Edge là dedans. Rien ne vous empêche de télécharger un autre navigateur, d'autant qu'en Europe, vous pouvez désinstaller celui de Microsoft comme n'importe quel autre programme. Dans la mesure où il ne s'agit pas encore d'une mise à jour déployée globalement, il reste la possibilité que Microsoft se rende compte de l’inutilité de la chose et supprime les lignes évoquées.