Windows 11 : votre VPN ne fonctionne plus ? On connait le coupable, le voici

Microsoft a mis à jour la liste des bugs connus de Windows 11 avec un nouveau qui concerne les VPN. L'entreprise a pu identifier la cause et à défaut d'un correctif, il est possible d'appliquer une solution temporaire.

Les utilisateurs de PC sous Windows 11 n'attendent pas Microsoft pour parler de bugs en tout genre. Comme il y en a au moins un nouveau à chaque mise à jour du système d'exploitation et que ces dernières sont régulières, les nouvelles concernant les soucis circulent vite. Ça n'empêche pas la firme de Redmond de tenir à jour une page dédiée nommée État de la publication. Elle y liste les bugs dont elle reconnaît officiellement l'existence, en général parce qu'elle les a trouvé elle-même ou parce que les signalements sont suffisamment nombreux.

Sur la version américaine de la page en question, on peut voir l'apparition d'une nouvelle ligne assez laconique disant “les connexions VPN peuvent échouer après l'installation de la mise à jour de sécurité d'avril 2024“. Cela concerne toutes les versions de Windows 11 et même de Windows 10 :

Windows 11 version 23H2.

Windows 11 version 22H2.

Windows 11 version 21H2.

Windows 10 version 22H2.

Windows 10, version 21H2.

Les déclinaisons “Server” sont également impactées et dans tous les cas, la mise à jour entraînant ce dysfonctionnement est la même.

Les VPN peuvent planter sous Windows 11, Microsoft a trouvé qui est responsable

Si votre VPN sous Windows fonctionne mal depuis quelque semaines, c'est la faute de la mise à jour KB5036893 du 9 avril 2024. C'est elle qui amène les nouveautés introduites par Moment 5, tout en étant remplie de bugs allant jusqu'à un écran blanc de la mort. Mais un impact sur les logiciels permettant de se connecter à un réseau virtuel privé n'avait pas encore été évoqué à grande échelle.

Microsoft indique étudier “les rapports des utilisateurs” et s'engage à fournir “plus d'informations dans les prochains jours“. En attendant un correctif, la seule solution à l'heure actuelle est de désinstaller la mise à jour incriminée. Mais soyez conscient qu'elle comble des failles de sécurité, ce qui peut potentiellement présenter un risque pour votre machine. N'appliquez cette solution qu'en dernier recours.