Windows 10 : nouvelles icônes système, barre des tâches revue et corrigée, le lifting continue

La mise à jour 21327 de Windows 10 vient d'arriver. Au programme : un nouveau design d'une fonctionnalité liée à la barre des tâches, de nouvelles icônes système et plus d'une quinzaine de bugs corrigés.

Depuis quelques mois, Microsoft a entrepris un chantier conséquent : offrir un nouveau design à Windows 10, un OS sorti il y a déjà plus de 5 ans. On ainsi vu l'apparition d'un nouveau menu Démarrer, d'un nouveau design des applications, et de nouvelles options dans la barre des tâches. Et c'est loin d'être fini, puisque Microsoft vient d'opérer encore quelques changements au sein de son OS, changements qui sont d'ores et déjà visibles par les utilisateurs du programme Windows Insider.

Le projet, baptisé Sun Valley, devrait être finalisé dans le courant de l'année, très certainement lors de la diffusion à l'automne de Windows 10 21H2. En attendant, il est déjà possible d'en voir les effets grâce à la bêta 21327 de Windows 10 que Microsoft vient de déployer.

Les nouvelles icônes de Windows 10 débarquent

L'un des premiers changements de cette nouvelle version de Windows 10 concerne la fonction Nouvelles et intérêts accessible depuis la barre des tâches. Pour mémoire, Microsoft a intégré en janvier 2021 une nouvelle icône à la barre des tâches, laquelle permet d'afficher en permanence la température extérieure. En cliquant sur ce petit bouton, on accède à un flux d'actualités similaire à ce que l'on trouve avec l'application Microsoft News. L'actuelle bêta de Windows 10 dispose d'un nouveau design, plus riche et plus coloré. En outre, l'option Voir plus d'actualités offre davantage d'informations au premier coup d'oeil.

Autre nouveauté : les icônes système de Windows 10 font peau neuve. Sur son blog, Microsoft explique que “la plupart des icônes système de cette version ont été mises à jour et se conforment désormais au style Microsoft Fluent Design. Cette version intègre une nouvelle police Segoe Fluent Icons. Les zones du système d'exploitation qui utilisent les ressources Segoe MDL2 telles que le menu Démarrer et l'application Paramètres offriront ce nouveau design d'icônes, qui ont un look plus arrondi et simplifié.”

La nouvelle bêta de Windows 10 corrige plus d'une quinzaine de bugs

En dehors de ces changements esthétiques, cette nouvelle édition de Windows 10 corrige plus d'une quinzaine de bugs, parmi lesquels on peut citer une meilleure stabilité des modern apps, un souci concernant le Presse-papiers, l'utilisation conjointe d'écrans HDR et SDR, etc. Un problème lié à l'enregistrement d'une partie sur un moniteur de 144 Hz ou plus a également été réglé. Enfin, un bug concernant la mise à jour qui se bloquait à 88% a lui aussi été corrigé.

Comment installer la build 21327 de Windows 10

Si vous souhaitez profiter de toutes ces innovations du système avant tout le monde, rappelons qu'elles sont accessibles via le programme Windows Insider de Windows 10. Cette version est destinée aux bêta-testeurs : il est fortement conseillé de l'installer sur un PC secondaire, ou sur une partition annexe de votre machine principale. en Pour y accéder, rien de plus simple :

Pressez simultanément les touches [Windows]+[I] afin d'ouvrir l'application Paramètres

Dirigez-vous sur l'option Mise à jour et sécurité

Dans la colonne de gauche, cliquez sur Programme Windows Insider

Cliquez sur le bouton Commencer

Après avoir validé l'accès au programme Windows Insider, votre PC va redémarrer. Retournez dans Mise à jour et sécurité > Programme Windows Insider . Assurez-vous que le mode de mise à jour est réglé sur Canal Dev

> . Assurez-vous que le mode de mise à jour est réglé sur Dans la colonne de gauche, cliquez sur Windows Update, puis sur Rechercher des mises à jour.

Notez enfin que certaines des nouvelles fonctionnalités mentionnées ici ne fonctionnent pas nécessairement sur la version FR de Windows 10. C'est le cas notamment de la fonction Nouvelles et intérêts. S'il est possible de forcer son activation à l'aide d'un petit outil comme ViveTool, sa fenêtre reste pour le moment désespérément vide. Cette nouveauté semble pour le moment réservé aux pays anglos-axons. Encore un peu de patience, nul doute que Microsoft travaille de pied ferme sur son intégration à plus large échelle.

Source : Microsoft