Microsoft tue définitivement la version de Edge que personne n’utilisait

Microsoft n’apportera plus de mises à jour de sécurité pour son navigateur Edge. Nous parlons ici de la première version désormais baptisée Legacy Edge, et non de la version Chromium sortie début 2020.

C’était une promesse de Microsoft et elle est tenue : la firme de Redmond a arrêté le support pour son navigateur Edge première version, désormais baptisé Legacy Edge. Il est donc conseillé d’utiliser la nouvelle version basée sur Chromium (l’icone est une petite vague bleue et verte alors que l’ancienne version est symbolisée par un E bleu). Pas de panique si vous êtes un novice en informatique, il y a de grandes chances que vous n'utilisiez plus l'ancienne itération depuis longtemps. Microsoft a tout fait pour rendre la transition facile.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’histoire du navigateur Edge est compliquée. En 2015, Microsoft lance Windows 10. Cet OS est doté d’un nouveau logiciel, Edge, qui a la lourde tâche de remplacer un Internet Explorer à la sale réputation. Cependant, la mayonnaise ne prend pas et Edge est boudé par les utilisateurs. En 2020, Microsoft conçoit un nouveau navigateur, cette fois basé sur Chromium, c’est-à-dire le même moteur que Chrome. Plus rapide, il est également compatible avec les extensions du navigateur de Google. Cette nouvelle version adopte également le nom de Edge, ce qui a pu en perdre certains. Pour se différencier, l’ancienne version est renommée Edge Legacy.

Edge automatiquement supprimé de Windows 10

Depuis, Microsoft fait tout pour imposer le nouveau Edge au profit de l’ancien, en l’installant par exemple automatiquement sur Windows et en le mettant en navigateur par défaut. Vous avez donc de grandes chances de déjà l’utiliser, et ce peut-être sans le savoir.

Afin d’éviter toute confusion future, Microsoft a d’ores et déjà annoncé que cette version Legacy sera supprimée automatiquement de tous les ordinateurs sous Windows en avril prochain grâce à la mise à jour annuelle. Si pour une raison ou pour une autre la version Chromium n’est pas encore installée sur votre PC, elle remplacera automatiquement cette vieille itération, désormais obsolète.

Le Edge nouveau est d’ailleurs poussé par Microsoft sur toutes les plateformes, puisqu’il est désormais disponible sur mobiles, mais aussi sur les nouvelles Xbox Series X et S. Il a été déployé sur les machines il y a quelques jours seulement.