Chrome : Microsoft devient très envahissant pour inciter les utilisateurs à passer sur Bing

Les utilisateurs de Windows 11 et Windows 10 sont de plus en plus confrontés à des fenêtres pop-up intrusives lorsqu'ils utilisent Google Chrome. Ces notifications, qui font la promotion de Bing, sont déployées via une mise à jour côté serveur.

Microsoft intensifie ses efforts pour promouvoir son moteur de recherche Bing auprès des utilisateurs de Windows 11 et Windows 10. La société déploie des fenêtres pop-up qui cherchent à pousser les utilisateurs à utiliser ce dernier. L’entreprise vante notamment des fonctionnalités avancées comme Bing Chat, renommé Copilot, et l'accès gratuit à GPT-4. Ces notifications apparaissent lors de l'utilisation de Google Chrome, une démarche perçue par certains comme une intrusion plutôt agressive.

Mais Microsoft ne se contente pas seulement de proposer Bing comme alternative ; la firme incite également à l'installation de l'extension “Bing Search for Chrome”. Et cela se passe lorsqu'un utilisateur clique sur “Oui” par mégarde dans la pop-up. Celle-ci le redirige ensuite vers un site où l'extension est installée sans demande explicite de confirmation supplémentaire. Cette dernière modifie ensuite les paramètres par défaut de Chrome. Cette pratique soulève clairement des préoccupations quant au respect de la liberté de choix des utilisateurs.

Microsoft utilise une méthode agressive pour imposer Bing

Cette approche marketing intrusive suscite de vives critiques pour son potentiel de perturbation, en particulier pendant des activités telles que les sessions de jeu, lorsque ce pop-up se ferait presque passer pour un malware. Bien que Microsoft affirme que l'alerte est censée être une notification unique, son apparition intempestive peut être une source de frustration. Cependant, l'entreprise met en avant que les utilisateurs ont la possibilité de refuser cette modification et de revenir à leur moteur de recherche antérieur si Bing ne répond pas à leurs attentes.

Malgré une hausse de popularité pour certaines requêtes, les critiques continuent de cibler le moteur de recherche de Microsoft. La campagne actuelle est vendue comme un moyen d'élargir les choix des utilisateurs en cherchant à offrir un accès étendu aux innovations de Bing, Copilot et à d'autres fonctionnalités. Cependant, si ce service parvient à séduire par sa performance, l'usage de tactiques publicitaires envahissantes pourrait s'avérer contre productif.

Source : Windowslatest