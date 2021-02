Les prochaines mises à jour de Windows 10 vont apporter leur lot de nouvelles fonctionnalités et améliorations en tout genre. Microsoft a déjà communiqué sur certaines d’entre elles, disponibles pour la plupart via le programme Insider. On vous propose doc un récap' de ce que l’on sait des versions 21H1 et 21H2 à venir.

Microsoft a annoncé l’arrivée prochaine d’une nouvelle mise à jour de Windows 10 21H1. Prévue pour la première moitié de 2021, elle apportera quelques nouveautés mineures et plusieurs améliorations de manière générale. Il ne s’agit donc pas d’une update majeure, mais plutôt d’un moyen d’introduire ces nouveautés dans la mise d’octobre 2021, à savoir 21H2.

Cette dernière, connue sous le nom de code « Sun Valley », prévoit une refonte complète de l’interface du système d’exploitation. Elle intégrera en plus des fonctionnalités inédites et une optimisation du Menu de démarrage, de la barre des tâches et bien d’autres. Microsoft a déjà communiqué sur certaines de ces nouveautés. Voici un petit récapitulatif de ce que l’on sait pour le moment.

Les nouveautés de Windows 10 21H1

La prochaine mise à jour de Windows 10 va permettre de configurer plusieurs caméras pour déverrouiller sa session. Cette nouvelle fonctionnalité de Windows Hello donnera donc la possibilité d’utiliser un appareil externe pour la reconnaissance faciale.

Windows Defender sera lui aussi amélioré, afin de renforcer la sécurité du système d’exploitation. Certains documents s’ouvriront ainsi plus rapidement, tandis que les entreprises verront Windows Management Instrumentation afficher de meilleures performances. Microsoft a ainsi déclaré que ces changements visent à optimiser l’expérience du télétravail.

Microsoft prévoit de déployer sa mise à jour avec un « pack d’activation », qui permet, comme son nom l’indique, d’activer les nouvelles fonctionnalités via un simple bouton. Pour l’utiliser, il est nécessaire d’utiliser la version 2004 ou ultérieure de Windows 10, puis de se rendre dans Paramètres > Mise à jour et sécurité > Rechercher des mises à jour.

Les nouveautés de Windows 10 21H2 « Sun Valley »

On vous en a déjà parlé, la grande nouveauté de 21H2 sera l’interface entièrement redessinée par Microsoft. Les contrôles et le design ont été repensés pour être plus modernes, tandis que de nouvelles animations accompagneront l’ouverture de fenêtre et le passage à un arrière-plan transparent. Plusieurs menus, dont Démarrage, seront dotés de bords arrondis. Enfin, l’explorateur de fichiers verra arriver le mode sombre pour ses onglets de propriétés.

Sun Valley devrait introduire nativement le « DNS over HTTPS » (DoH), une technologie qui chiffre les requêtes DNS via le protocole HTTPS. De cette manière, le caractère privé de la navigation est sécurisé face à un acteur extérieur. « Cette fonctionnalité va changer la manière dont votre appareil se connecte à Internet », explique Microsoft. Pour l’activer, il suffit de se rendre dans Paramètres > Réseau et Internet > État, puis, dans les propriétés de connexion, de modifier les paramètres DNS.

La prochaine mise à jour permettra également de configurer un appareil externe comme haut-parleur par défaut. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > Système > Son. Il sera en outre possible de régler le volume de chacune des applications à partir d’un écran dédié de Volume Mixer. Le gestionnaire de tâche a lui aussi droit à une optimisation, avec l’ajout d’une colonne « Architecture ». Cette dernière indique si les programmes tournent en 32 ou 64 bits.

On sait aussi que Microsoft teste actuellement un nouveau gestionnaire de batterie, inspiré d’Android et qui inclue entre autres des graphiques reprenant son utilisation par période. Il sera ainsi possible de visualiser l’activité de la batterie sur une semaine, ainsi que de consulter quand elle a été rechargée pour la dernière fois. Ce gestionnaire est d’ores et déjà disponible pour tous les membres de programme Insider.

Enfin, pour s’assurer que les utilisateurs ne ratent pas toutes ces nouvelles fonctionnalités, Microsoft va déployer un guide des dernières modifications apportées via Tips. Cette application conseille les utilisateurs sur toutes les possibilités offertes par le système d’exploitation. Et vous, que pensez-vous de tous ses futurs changements ? Dites-le-nous en commentaires !