Windows 10 : vers une refonte complète de l’interface en 2021

Windows 10 pourrait prochainement connaître un changement d’interface majeur. Microsoft travaillerait sur cette nouvelle version baptisée Sun Valley. Le but serait de rendre le visuel beaucoup plus simple à utiliser, et ce sans toucher au cœur de l’OS.

Windows 10 est sorti en 2015 et a connu beaucoup de modifications de design au fil des mises à jour. Cependant, aucune n’a changé drastiquement l’expérience, l’OS évoluant petit à petit. En 2021, Microsoft pourrait bien donner un coup de pied dans la fourmilière en repensant complètement l’interface de son OS. C’est Windows Central qui évoque cette MàJ, qui porterait le nom de code Sun Valley.

Le site américain indique ainsi que Microsoft travaillerait sur cette refonte qui serait déployée à l’occasion de la MàJ d’octobre 2021 et qui ferait donc partie intégrante de l’update Cobalt. La firme de Redmond donnerait un sacré coup de jeune à son interface et s’attaquerait à plusieurs points vitaux de Windows, à savoir le menu Démarrer ou encore l’explorateur de fichiers. La barre des tâches pourrait également être concernée. Le thème sombre, très à la mode en ce moment, pourrait aussi être revu pour mieux s’adapter aux anciennes applications.

Fluidifier Windows 10

Pour revoir sa copie, Microsoft s’inspirerait de l’expérience offerte par Windows 10X, version de Windows conçue pour les terminaux à deux écrans. L’idée serait de reprendre les bonnes idées de cette itération et de les adapter à l’utilisation à un seul écran. Cependant, il serait possible de revenir à l’ancienne interface si la nouvelle ne vous sied pas.

A lire aussi – Windows 7, c’est fini : comment migrer gratuitement vers Windows 10

Microsoft ne veut pas changer Windows 10 pour le simple plaisir de changer. Le but serait ici de rendre l’expérience plus fluide, plus facile à prendre en main mais également plus logique. Cependant, Microsoft prend des risques à vouloir bousculer les habitudes des utilisateurs.

En 2012, la firme de Redmond a sorti Windows 8, un OS qui voulait inaugurer une nouvelle ère. Exit le menu démarrer et autres explorateurs de fichiers. Si le bureau existait toujours, l’accent avait été mis sur l’interface à tuiles afin de s’adapter aux écrans tactiles. Devant l’échec de cette nouvelle manière de naviguer, Microsoft a dû revenir sur ses pas avec Windows 8.1, puis Windows 10 en 2015. Le déploiement d’une nouvelle identité visuelle est donc risqué pour la société, mais pourrait bien être payant si les utilisateurs l’adoptent rapidement.

Source : Windows Central