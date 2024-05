Windows 11 : les bloqueurs de pub sont là, c’était inévitable

Depuis peu, les développeurs tiers proposent des applications capables de bloquer les publicités sur Windows 11. Il fallait s’y attendre : ces derniers mois, Microsoft n’a de cesse de faire la promotion de ces produits au sein du système d’exploitation.

Microsoft a toujours aimé faire la pub de ses autres produits dans Windows. Mais ces derniers temps, il faut bien admettre que la firme de Redmond n’y va pas de main morte. S’il faut reconnaître quelques efforts sur certains messages promotionnels, l’éditeur a franchi une limite il y a quelques jours en intégrant des publicités dans le menu Démarrer, sans la moindre discrétion. Ce n’était qu’une question de temps avant d’assister à une levée de boucliers.

Sur les navigateurs web, les bloqueurs de publicités existent depuis années et n’ont plus à prouver leur efficacité. Alors pourquoi pas transférer le concept avec une application Windows ? Voilà précisément la réflexion de certains développeurs, qui proposent dorénavant une solution clé en main pour se débarrasser de toutes les publicités de Windows 11.

Voici deux bloqueurs de publicités pour Windows 11

Comme l’ont repéré nos confrères de Ginjfo, on peut dès à présent trouver deux bloqueurs de publicité sur Windows 11. Citons par exemple OFGB, un petit utilitaire dont le seul but et faire disparaître une bonne fois pour toutes les bannières promotionnelles dans Windows. Après l’avoir installé, celui-ci dresse la liste de tous les endroits où il est possible de trouver de la pub, laissant le choix à l’utilisateur de les désactiver ou non — bien que l’on ne sait pas trop qui voudrait des pubs à un endroit et pas à un autre.

On trouve également Winpilot, une application qui permet de personnaliser bon nombre d’aspects de son expérience sur Windows et qui comprend notamment un plugin bloqueur de publicités. Là encore, l’outil propose de personnaliser l’adblock en permettant de choisir les endroits où l’on souhaite se passer de publicités. Et là encore, on imagine que vous choisirez de tout désactiver. Si vous en avez assez des publicités dans Windows, ces deux options vous rendront la vie bien plus agréable.