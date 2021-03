Windows 10 Sun Valley : les applications de Microsoft vont aussi avoir un nouveau design

Windows 10 va connaitre un gros lifting graphique cette année avec la mise à jour « Sun Valley ». En plus de l’OS, les applications de Microsoft vont également connaître un gros changement visuel. Nous avons un premier aperçu aujourd’hui.

Windows 10 va avoir le droit à un gros changement graphique en 2021. Si l’OS restera le même, son design va évoluer grâce à une prochaine grosse mise à jour pour l’instant surnommée Sun Valley. Les applications natives de Microsoft inclues dans Windows 10 vont également bénéficier d'un ravalement de façade.

Comme l’indique WindowsLatest, nous avons un premier aperçu du nouveau look des applications natives. Alarmes et Horloges a en effet accueilli son design tout frais chez les Insiders ayant la version 10.2101.28.0 du logiciel. Dans les visuels fournis par le site, on remarque ainsi de gros changements pour une application plus moderne. On dit au revoir au tiroir horizontal au bénéfice de menus verticaux avec des textes plus gros. On note également moins de perte de place au niveau de l’interface.

Une refonte visuelle des applications

La couleur de l’application a aussi été revue. La version actuelle dispose en effet d’un fond d’un blanc éclatant, ce qui peut rapidement fatiguer les yeux. Cette nouvelle itération passe au gris clair, plus moderne et moins agressif. De même, le mode nuit est introduit avec plusieurs nuances de gris foncés. Pour le reste, elle reste similaire à ce que nous connaissons déjà, même si on peut noter la présence d’un bouton « éditer » qui fait son apparition, afin de changer vos réglages d’alarmes.

Pour le moment, seule cette application native a montré son design. On peut s’attendre à ce que les autres adoptent des codes visuels similaires. Windows 10 Sun Valley changera beaucoup de choses au niveau de l’interface, notamment sur la barre des taches et sur le menu Démarrer. Une expérience visuelle qui s’inspire de Windows 10X, la nouvelle version de l’OS dédié aux systèmes peu puissants et à deux écrans. Reste maintenant à voir quand arrivera précisément Sun Valley. Il faudra se montrer patient, la mise à jour ne devant pas arriver avant plusieurs mois.

Source : Windows Latest