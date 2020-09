Windows 10 va enfin avoir droit à un mode sombre amélioré

Le mode sombre de Windows 10 s'améliore dans la dernière mise à jour pour les Insiders. Il n'est pas connu pour être le plus homogène, de nombreux recoins du système étant encore figés sur le blanc. Mais Microsoft est en train de procéder aux derniers toilettages. Un mode sombre amélioré devrait arriver chez tout le monde dans la prochaine version majeure de l'OS.

Windows 10 a beau avoir un thème sombre, il souffre encore de nombreuses imperfections. Entre le noir un peu trop marqué et les menus qui résistent encore au côté obscur, on ne peut pas dire que le système dispose d'un mode sombre au vrai sens du terme. Mais Microsoft continue de l'améliorer. L'explorateur de ficher Windows est passé au monde sombre depuis plusieurs mois déjà et l'évolution se poursuit.

Windows 10 : le module de recherche passe au mode sombre

À son tour, Windows Search va avoir droit au même traitement. Remarquez que sur Windows 10, les résultats de recherche au niveau du menu Démarrer sont l'un des endroits qui créent une rupture par rapport à l'ensemble en conservant un arrière-plan blanc. Ces éclats sporadiques sont assez désagréables pour les yeux, et ce, alors même que l'un des objectifs du mode sombre est de les ménager.

Comme l'a remarqué le site Windows Latest, la dernière build de Windows 10 pour les Insiders corrige le problème, en attendant que tout le monde en profite dans la prochaine mise à jour majeure du système. Windows Search passe en effet au Dark Mode intégral. C'est déjà ça de pris en attendant le tour des derniers menus de l'OS qui résistent à ce changement. Microsoft a visiblement du mal à proposer un mode sombre homogène qui s'applique à tout le système.

Certaines parties manquent encore l'appel. C'est le cas des menus contextuels. Il suffit de faire un clic droit dans le vide à l'intérieur de l'explorateur de fichier et de sélectionner l'option Propriétés pour s'en rendre compte. Et c'est sans compter les applications qui se comportent pour le moment de manière totalement indépendante. De plus en plus d'éditeurs se mettent toutefois au pas. Google Chrome dispose d'un mode sombre sur Windows 10 et il s'applique automatiquement en fonction des préférences de l'utilisateur à l'échelle du système.

Le mode sombre de Chrome s'applique uniquement aux menus de l'application. Faut-il encore que les sites soient eux-mêmes compatibles. Phonandroid, l'a fait pour vous. Le mode sombre est en effet disponible ici depuis quelques jours, que vous soyez sur Windows 10 ou Android. C'est forcément mieux, et c'est pour la santé de vos yeux !

Source : Windows Latest