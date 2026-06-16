WhatsApp Web prépare une nouveauté que les adeptes des appels de groupe attendaient

WhatsApp Web continue d'étoffer ses fonctions d'appel sur ordinateur. La messagerie teste désormais les appels vocaux et vidéo dans les conversations de groupe. Cette nouveauté en bêta pourrait réunir plusieurs dizaines de participants au même moment.

Les messageries ne se limitent plus depuis longtemps au simple échange de textes. Les communications vocales et vidéo font désormais partie des usages quotidiens, sur mobile comme sur ordinateur. WhatsApp avance pas à pas pour combler l'écart entre son application et sa version navigateur. La firme préparait dès le début de l'année l'arrivée des appels de groupe sur son interface web. Ce chantier prend aujourd'hui une tournure bien plus concrète, après des mois de développement discret.

La version web de la messagerie restait jusqu'ici nettement en retrait sur ce terrain. Au mois de février, WhatsApp avait ouvert les communications vocales et vidéo individuelles directement depuis le navigateur. Cette première étape laissait toutefois de côté les discussions à plusieurs. La plateforme s'attaque maintenant à ce manque pour aligner son service web sur l'application mobile. Le géant de Meta franchit donc un palier supplémentaire dans cette mise à niveau.

WhatsApp Web autorise les appels de groupe jusqu'à 32 personnes avec partage d'écran

WhatsApp Web teste donc les appels collectifs en vocal comme en vidéo. D'après WABetaInfo, certains membres du programme bêta ont reçu une notification annonçant la disponibilité de cette fonction. Le service prend en charge jusqu'à 32 personnes par appel, avec le partage d'écran. Le fonctionnement reste identique aux conversations individuelles, avec un bouton placé en haut de la discussion. Un clic permet de choisir entre un échange vocal et un appel vidéo. L'utilisateur peut aussi sélectionner seulement quelques contacts du groupe plutôt que de joindre tout le monde.

Comme sur l'application mobile, ces conversations profitent du chiffrement de bout en bout. La fonction prend également en charge les liens d'appel pour inviter facilement d'autres personnes. Pour tenter d'y accéder, il faut rejoindre la bêta depuis le menu Aide des paramètres. La marque déploie toutefois ce test de façon progressive, sans garantie pour chaque compte. Rien ne dit donc à quel moment cette nouveauté sera proposée à tous les utilisateurs de la messagerie. Les amateurs d'appels à plusieurs sur leur ordinateur devront sans doute patienter encore un peu.