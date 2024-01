WhatsApp va se doter d’une nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers via Bluetooth

WhatsApp, la célèbre application de messagerie détenue par Meta, travaille sur une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de partager des fichiers avec des contacts proches en utilisant le Bluetooth.

Comme vient de le repérer WABetaInfo, on retrouve dans la version bêta 2.24.2.20 de l'application une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs d'envoyer des fichiers d'une taille maximale de 2 Go sans passer par Internet, en utilisant le protocole Bluetooth.

Selon WABetaInfo, la fonction fonctionne en ouvrant la section “Partager des fichiers” de l'application et en sélectionnant les contacts proches qui ont également activé la fonction. Les utilisateurs devront alors secouer leur téléphone pour lancer le transfert de fichiers.

WhatsApp va pouvoir partager des fichiers en Bluetooth

Cette fonction devrait faciliter et accélérer le partage de fichiers pour les utilisateurs de WhatsApp, en particulier dans les zones où la connectivité Internet est faible ou le coût des données élevé. La fonction fonctionnera également avec n'importe quel type de fichier, comme les photos, les vidéos, les documents ou les fichiers audio.

De son côté, la fonction de partage de fichiers par Bluetooth de WhatsApp, quant à elle, ne fonctionnera qu'avec les utilisateurs de WhatsApp et nécessitera que les deux parties restent dans l'application jusqu'à ce que le transfert soit terminé. La fonctionnalité pourrait également présenter certaines limites en termes de compatibilité et de performances, en fonction de la version Bluetooth et des smartphones utilisés.

WABetaInfo assure que les transferts seront chiffrés de bout en bout pour plus de sécurité. En outre, la fonctionnalité n'affichera que les noms d'utilisateur de l'expéditeur et du destinataire, et ne dévoilera pas leurs numéros de téléphone. Il s’agit donc d’une importante couche de sécurité supplémentaire garantissant que votre téléphone ne sera pas visible par des personnes qui ne figurent pas dans votre liste de contacts.

Évidemment, WhatsApp n'a pas confirmé quand cette fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, mais il est probable qu'elle fasse partie d'une prochaine mise à jour. WhatsApp a également ajouté récemment d'autres fonctionnalités, telles que les notes vocales et les sondages pour les chaînes, qui sont des groupes publics auxquels les utilisateurs peuvent adhérer pour recevoir des mises à jour de diverses sources.

Il semble que WhatsApp attache une importance particulière à l’amélioration du partage de fichiers sur son application. Celle-ci avait récemment déjà reçu des nouveautés telles qu’une nouvelle limite de 2 Go pour les transferts, l’envoi de vidéos en HD, ou encore la possibilité d’envoyer jusqu’à 100 photos et vidéos en une seule fois. Mieux encore, WhatsApp a rendu les transferts de fichiers entre smartphones encore plus simples à l’aide d’un simple QR code.

La nouvelle fonctionnalité de WhatsApp pourrait perturber les utilisateurs

Toutefois, cette fonctionnalité risque de semer la confusion et de créer une certaine concurrence, car Google et Samsung ont récemment annoncé une nouvelle norme de partage de fichiers sans fil appelée Quick Share. Quick Share, qui a été dévoilé au CES 2024, est le nouveau nom de la fonction Nearby Share existante, qui permet aux utilisateurs d'Android de partager des fichiers avec d'autres appareils à l'aide de Bluetooth ou de Wi-Fi.

Quick Share est conçu pour offrir une expérience de partage de fichiers unifiée et transparente sur les smartphones Android, ainsi que sur les appareils Chrome OS et Windows. Quick Share offrira également des vitesses de transfert plus rapides et plus fiables, ainsi que des fonctionnalités telles que la visibilité des appareils et la prévisualisation des fichiers. Quick Share devrait être déployé sur tous les appareils Android en février et sera en concurrence avec AirDrop d'Apple, qui offre une fonctionnalité de partage de fichiers similaire pour les appareils iOS et macOS.