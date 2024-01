Gmail laissera bientôt l’IA rédiger vos emails à votre place sur Android

Écrire des emails n’est pas toujours évident, que ce soit au niveau de la rédaction ou du temps que cela prend. Google en a conscience, c’est pourquoi Gmail vous facilitera bientôt la tâche grâce à l’IA.

Gmail ne cesse d'ajouter de nouvelles fonctionnalités et améliorations afin de faciliter et d'accélérer l'envoi d'emails pour ses utilisateurs. L'une des dernières fonctionnalités sur lesquelles Gmail travaille est la possibilité de rédiger des emails à l'aide de la voix, et cela grâce à l'IA. Cette fonctionnalité pourrait rendre la rédaction d’emails bien plus pratique et plus naturelle pour les utilisateurs, en particulier lorsqu'ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent dire, mais pas de la manière de l'écrire.

La fonction a été découverte par TheSpAndroid, un site web qui couvre l'actualité et les astuces Android, dans la version bêta de l'application Gmail sur Android. Appelée Draft Email with Voice, cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’énoncer les éléments qu’ils souhaitent inclure dans leur email, tel que le destinataire, l'objet et le corps du message. L'intelligence artificielle suit alors les instructions et crée un projet d'email que l'utilisateur peut consulter et modifier avant de l'envoyer.

L’IA vous aidera bientôt à écrire vos emails sur Gmail

Cette fonction est similaire à la fonction de saisie vocale disponible sur certaines applications de clavier, mais elle est plus avancée et plus intelligente, car elle utilise l'IA pour comprendre le contexte et l'intention du discours de l'utilisateur. Elle aura donc pour but de faciliter et surtout d’accélérer la rédaction des emails, car les utilisateurs n'auront plus besoin de taper sur leur clavier ni de s'inquiéter des fautes d'orthographe ou de grammaire.

Cette fonctionnalité pourrait donc changer la donne pour les utilisateurs de Gmail en rendant l'envoi d'emails plus pratique et plus naturel, en particulier pour ceux qui préfèrent parler plutôt qu'écrire. Elle pourrait également être utile aux utilisateurs qui ont des problèmes d'accessibilité ou qui se trouvent dans des situations où il n'est pas possible ou pratique de taper au clavier.

La fonction est actuellement cachée dans l'application Gmail, et peut être activée à l'aide de certains flags, ce qui veut dire qu’elle est bientôt prête à sortir. Celle-ci est néanmoins toujours en développement et on ne sait pas exactement quand Google la lancera pour tous les utilisateurs.