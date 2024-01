Google et Samsung s’associent pour simplifier le partage entre Android et Windows

Au cœur du CES 2024, une annonce secoue le monde de la technologie : la fusion de Google's Nearby Share avec Samsung's Quick Share. Le partage de fichiers promet d'être simplifié pour les millions d'utilisateurs Android et Chrome OS.

L'une des forces des appareils connectés d'Apple (iPhone, MacBook, iPad, etc.) est leur interopérabilité. Ils communiquent entre eux et partagent des informations. L'une des fonctions les plus pratiques qui découlent de cette interopérabilité s'appelle AirDrop. Le principe est simple : un bouton permet de partager un contenu (musique, document, photo, adresse web, position géographique, etc.). Naturellement, les autres fabricants de smartphones sous Android et d'ordinateurs sous Windows voudraient faire la même chose.

Sur le même sujet – iOS 17 : partager des billets de cinéma ou d’avion devient un jeu d’enfant

Nous connaissons plusieurs initiatives. Celle de Huawei et Honor que vous retrouvez dans les Magic, les Mate / P, les MateBook et les MagicBook. Celle de Xiaomi, Oppo et Vivo, lancée en 2020. Celle de Google, appelée Nearby Share, qui inclut des smartphones, des PC, mais aussi des Chromebooks. Et bien sûr celle de Samsung, développée en collaboration avec Microsoft. Cette dernière s'appelle Quick Share et elle est compatible avec Windows et Android. Mais toutes ses propositions ont un point commun : elles pâtissent toutes d’un manque d'ouverture.

La fusion stratégique entre Google Nearby Share et Samsung Quick ShareFusion

Samsung s'associe donc à Google pour unifier et simplifier leur système de partage. Nearby Share de Google et Quick Share de Samsung fusionnent pour créer un système commun, compatible avec les produits des deux firmes. Cette intégration signifie que les utilisateurs pourront partager des fichiers de manière transparente entre une gamme plus étendue d'appareils, y compris les Chromebooks, les smartphones Android, et les PC sous Windows. L'avantage immédiat est une simplification notable du partage de fichiers.

La fusion de ces technologies apporte également des améliorations techniques significatives. Elle permet un transfert de fichiers plus rapide et plus sécurisé, grâce à l'utilisation combinée des protocoles Bluetooth et Wi-Fi pour une efficacité optimale. En outre, les utilisateurs bénéficieront de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de partager des fichiers avec plusieurs destinataires simultanément. Les options de partage sont étendues pour différents types de contenu, comme les documents, les images, et les vidéos. On espère que ce partenariat entre les deux sociétés attirera d'autres marques et que ce nouveau système de partage de fichiers concernera bientôt davantage de marques.