WhatsApp va permettre de partager de l’audio pendant un appel vidéo

WhatsApp va plus loin dans les possibilités de partage lors d'un appel vidéo. Après le partage d'écran, la messagerie teste le partage d'audio sur les versions bêta de l'application.



WhatsApp ne cache plus son ambition de devenir la messagerie instantanée la plus complète possible. Pas une semaine ne passe sans que l'on apprenne l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité. Parfois indispensable comme la possibilité de lier son compte à une adresse mail pour renforcer la sécurité, parfois pratique comme rechercher ses contacts par leur pseudo. L'application cherche même à supprimer ses limitations techniques, par exemple en ajoutant (enfin) un moyen de partager photos et vidéos dans une conversation sans aucune perte de qualité.

La nouveauté repérée par WABetaInfo concerne les appels vidéos. Depuis 2023, vous avez dû noter l'apparition d'un nouveau bouton lorsque vous en passez un. Il permet tout simplement de partager l'écran de son appareil avec son ou ses interlocuteurs. On imagine facilement l'utilité du procédé lors d'une réunion de travail, ou pour montrer à quelqu'un une manipulation qu'il devra faire sur son smartphone ou ordinateur. WhatsApp va plus loin en testant la possibilité de partager de l'audio, ce qui n'est pas possible actuellement.

Il sera bientôt possible de partager de l'audio pendant un appel vidéo WhatsApp

Sur iOS, c'est la version bêta 23.25.10.72 qui permet d'essayer le partage audio, tandis qu'il faut installer la 2.23.26.18 sur Android. Rappelons que ce n'est possible que si vous êtes inscrit au programme bêta de Whatsapp. Il n'y a rien à activer au préalable. Lors d'un appel vidéo, si vous partagez l'écran de votre appareil, le son joué dessus sera retransmis chez les participants de l'appel, automatiquement. Cela ne fonctionne pas si vous avez désactivé la caméra, ou pendant un appel vocaux.

Il sera donc possible d'écouter des morceaux de musiques et de regarder des vidéos ensemble. Meta a bien sûr pensé aux abus potentiels, aussi n'espérez pas organiser des sessions de “binge watching” sur Netflix ou même YouTube. La page d'aide de WhatsApp sur le partage d'écran précise bien que “l’audio n’est pas disponible pour les contenus partagés, tels que YouTube, Netflix ou les jeux vidéo”.