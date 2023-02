WhatsApp vous permet désormais d’envoyer jusqu’à 100 photos et vidéos en une seule fois

WhatsApp vient de déployer de nouvelles fonctionnalités, dont certaines étaient attendues depuis maintenant assez longtemps. Parmi elles, la possibilité de partager jusqu'à 100 photos et vidéos avec des contacts.

Bonne nouvelle, Meta vient de mettre à jour son application WhatsApp, et cette nouvelle version est remplie de changements qui devraient améliorer l'expérience globale des utilisateurs. Pour commencer, les utilisateurs pourront désormais ajouter des légendes lorsqu'ils envoient des documents, ce qui devrait permettre de distinguer plus facilement les différents documents, notamment dans les situations où de nombreux fichiers sont envoyés.

Avec cette nouvelle version, portant le numéro 2.22.24.73 sur Android, WhatsApp vous permet également d’écrire des descriptions de groupe beaucoup plus longues pour aider les utilisateurs à mieux décrire leur groupe. Au total, vous pourrez ajouter jusqu’à 500 caractères. Un autre ajout intéressant est la possibilité de créer des avatars personnalisés et les utiliser comme photos de profil et autocollants. Pour cela, il vous suffit de vous rendre dans Paramètres puis de cliquer sur Avatar.

WhatsApp augmente la limitation du nombre de photos que vous pouvez envoyer

La nouveauté principale de cette mise à jour est probablement une fonctionnalité vous permettant d'envoyer jusqu'à 100 photos et vidéos à la fois. Auparavant, la limite était fixée à seulement 30 photos et vidéos, ce qui n’était pas très pratique pour certains utilisateurs, qui devaient se résoudre à envoyer plusieurs messages d’affilée.

L’augmentation de la limite de photos en un seul envoi est donc une excellente nouvelle, surtout que WhatsApp s’apprête à bouleverser le transfert d’images sur son application. Meta songerait à permettre à ses utilisateurs amateurs de belles images d’envoyer leurs clichés en qualité originale. Pour cela, il suffira de se rendre dans les paramètres et d’activer une option, mais on ne sait pas encore exactement quand cette fonctionnalité sera déployée.

Quoi qu’il en soit, si vous souhaitez profiter de la nouvelle mise à jour de WhatsApp, sachez que seuls les utilisateurs de smartphones Android ont pour l’instant reçu la nouvelle version. WhatsApp n’a pas précisé quand les propriétaires d’iPhone peuvent s’attendre à la voir arriver sur iOS, mais comme d’habitude, on imagine qu’elle sera déployée d’ici quelques semaines seulement.