WhatsApp vous permettra bientôt d’envoyer des fichiers de 2 Go

WhatsApp est actuellement en train de tester une limite de taille de fichier beaucoup plus élevée pour le partage de fichiers avec un nombre limité d'utilisateurs. Selon un rapport de WABetaInfo, le test est effectué avec des utilisateurs bêta sélectionnés en Argentine sur Android et iOS.

Selon les informations de WABetaInfo, WhatsApp vient de déployer une nouvelle fonctionnalité très attendue à certains bêta-testeurs en Argentine sur Android et iOS qui permettra d'envoyer des fichiers multimédias jusqu'à 2 Go. Pour rappel, jusqu’à présent, l’application de messagerie ne permettait à ses utilisateurs que d’envoyer des fichiers pensant jusqu’à 100 Mo sur Android, et 128 Mo sur iOS. Cette augmentation de la taille maximale pourrait donc être une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui utilisent la messagerie pour partager des fichiers avec leurs proches.

En augmentant la taille maximale des fichiers à 2 Go, WhatsApp s’alignerait ainsi sur Telegram, qui permet déjà à ses utilisateurs de partager des fichiers de ce volume. Cependant, elle prendrait une énorme avance par rapport à des services concurrents tels que Messenger de Meta et même Gmail de Google, qui ne permettent de transférer des fichiers que jusqu’à 25 Mo.

WhatsApp va améliorer son système de partage de fichiers

La nouvelle limite de fichiers de WhatsApp est une nécessité absolue pour tous les utilisateurs qui voient leurs smartphones se doter d'objectifs avec toujours plus de mégapixels, qui génèrent des images et des vidéos de haute résolution, mais qui pèsent beaucoup plus lourd. Pour les envoyer, les utilisateurs devaient jusqu’à présent les couper ou les éditer, ce qui dégrade évidemment la qualité des clichés. On sait par exemple que les iPhone 14 Pro et Pro Max vont se doter d’une caméra principale de 48 MP, une première chez Apple.

Pour l’instant, seuls quelques utilisateurs argentins ont la chance de profiter de cette nouvelle fonctionnalité. On ne sait pas encore quand WhatsApp pourrait la déployer à davantage d’utilisateurs dans d’autres pays, mais on espère bien qu’elle ne restera pas en bêta trop longtemps. En attendant, on sait que WhatsApp va bientôt permettre de se connecter sur 4 appareils sans son smartphone, et que Meta travaille à l’ajout de sondages dans vos conversations de groupe.

Source : WABetaInfo