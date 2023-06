WhatsApp propose le moyen le plus simple de transférer vos chats entre smartphones, le voici

Rien de pire que de perdre ses conversations WhatsApp lorsqu’on change de smartphone. Cette opération autrefois fastidieuse devient un véritable jeu d’enfant, grâce au QR code.

Si WhatsApp permet la sauvegarde de vos conversations dans le Cloud, sur Google Drive dans sa version Android et iCloud sur iOS, il ne permet pas un transfert facile de vos conversations en local. Les ingénieurs de Meta en étaient bien conscients. Ils proposent un nouveau moyen de transférer vos chats d’un appareil à l’autre (pourvu que ce soit entre deux systèmes d’exploitation identiques). L’échange se fera au moyen d’un QR code.

Afin de faciliter le plus possible le transfert de chats entre appareils tournant avec le même système d’exploitation le plus instinctif que possible, les ingénieurs de WhatsApp ont considéré que le QR code est le moyen le plus rapide et le plus simple de parvenir à ses fins. En effet, la sauvegarde dans le Cloud est certes très pratique, mais elle nécessite tout d’abord d'envoyer vos chats vers Google Drive ou iCloud, selon l’OS de votre smartphone, puis de télécharger les données ainsi stockées sur votre nouveau combiné.

WhatsApp vous permet de transférer vos chats entre appareils avec un QR code

La nouvelle technique imaginée par les ingénieurs de la messagerie la plus populaire du monde tire profit d’un QR code, qu’il suffira de scanner sur « l’ancien » smartphone, avec la caméra du « nouveau ». Cela dit, avant toute chose, il faut remplir quelques conditions :

• les deux smartphones doivent tourner sous une version d’Android 6 ou supérieure

• vous devrez utiliser le même numéro de téléphone que votre ancien téléphone sur votre nouveau téléphone

• vous devrez rapprocher les deux appareils

• vos deux appareils doivent avoir le WiFi activé

Pour transférer vos conversations WhatsApp, mais aussi « toutes les informations de votre compte, y compris tous vos messages personnels, photos, vidéos, documents, etc. », la procédure est si simple, que c’est Mark Zuckerberg qui a publié une vidéo de démonstration sur Facebook.

Source : WhatsApp