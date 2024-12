Si vous avez l’un de ces iPhone, WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus

WhatsApp annonce que l'application ne fonctionnera plus sur certains modèles d'iPhone. Voici la liste, ainsi que la date à laquelle il n'y aura pas d'autre choix que d'acheter un modèle plus récent.

Parmi les nombreuses applications de messagerie instantanée disponibles sur Android ou iOS, WhatsApp fait partie de celles qui gagnent régulièrement en fonctionnalités. On ne compte plus les mises à jour apportant de réelles nouveautés : la possibilité de créer des brouillons de messages, une protection accrue contre les spams sans pour autant devoir supprimer un message utile… Mais ces ajouts ont une conséquence : à mesure qu'ils s'accumulent, l'application est forcée de laisser derrière elle les smartphones incapables de les supporter.

Lire aussi – WhatsApp vous permet enfin de transformer vos messages vocaux en texte, voici comment activer cette fonction

C'est pourquoi le programme ajoute régulièrement des entrées à sa liste des mobiles sur lesquels il ne marchera plus. En cette fin d'année 2024, WhatsApp démarre un compte à rebours de 5 mois avant d’officiellement stopper le support de plusieurs iPhone. Un mal nécessaire pour s'assurer que l'appli puisse continuer de se développer dans de bonnes conditions. Voyons maintenant qui sont les malheureux élus.

Voici les iPhone sur lesquels WhatsApp va bientôt cesser de fonctionner

Sans surprise, seuls de vieux modèles sont concernés. Ils sont en effet sortis il y a plus de 10 ans, et ne seront plus compatibles avec WhatsApp sous peu. En plus des considérations purement techniques, il est très probable que la messagerie sait combien de personnes cela impactera et que le total soit négligeable. On s'en doute, les détenteurs des appareils suivants ne le verront pas ainsi :

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

Ces 3 smartphones tournent sous iOS 12.5.7. Actuellement, WhatsApp fonctionne avec toutes les versions du système d'exploitation mobile d'Apple à partir de la 12, mais cela va changer. À compter du 5 mai 2025, WhatsApp nécessitera d'être sous iOS 15.1 au minimum. Si ce n'est pas le cas, vous allez voir dès maintenant apparaître un popup vous enjoignant à mettre à jour votre mobile, à condition que cela soit possible. Autrement, la seule solution est de passer à un iPhone plus récent, ce qui n'est pas forcément à la portée de toutes les bourses.

Source : WABetaInfo