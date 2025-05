Cette application est l’une des plus téléchargées au monde et elle arrive enfin sur iPad

L'iPad manque de bien des applications tierces, pourtant parmi les plus populaires du marché. La tablette devrait bientôt accueillir WhatsApp, en attendant Instagram.

La disponibilité d'une application WhatsApp pour iPad est un vieux serpent de mer qui resurgit de temps à autre. Il peut sembler improbable que l'une des applications les plus téléchargées et utilisées au monde ne soit toujours pas accessible sur un produit aussi grand public que l'iPad, mais jusqu'à présent, Meta n'a pas jugé bon de faire l'effort de porter son service sur la tablette d'Apple. Mais la situation serait sur le point de changer.

Sur X (Twitter), le compte officiel de WhatsApp répond à un message déclarant “qu'ils devraient ajouter WhatsApp sur iPad” avec un emoji de deux grands yeux ouverts qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. C'est presque officiel, une application WhatsApp compatible avec l'iPad devrait arriver prochainement.

WhatsApp sur iPad, suivi par Instagram ?

Une version bêta de WhatsApp pour iPad est disponible via TestFlight depuis un peu moins de deux ans. À l'époque, on pensait alors qu'une version stable pour tous les utilisateurs, téléchargeable depuis l'App Store, sortirait vite de terre. Mais pendant de longs mois, nous n'avons plus vraiment eu de nouvelles concrètes de l'application, si bien qu'on pouvait même se demander si le projet n'était pas en train de prendre du plomb dans l'aile.

Longtemps boudé par les développeurs d'applications tierces, l'iPad a l'air de connaître un regain d'intérêt ces derniers temps. Une application Snapchat y a été lancée l'année dernière. Et en plus de WhatsApp, Meta ambitionnerait de rendre également Instagram compatible avec iPadOS à l'avenir.

Un travail de design est nécessaire pour porter une application conçue pour l'iPhone vers l'iPad, car la surface d'affichage est différente. Il ne s'agit pas de simplement mettre l'interface à l'échelle, il faut exploiter de manière pratique et optimisée cet espace supplémentaire. Au fil des années, WhatsApp et Instagram se sont imposées comme des plateformes incontournables pour les professionnels. L'iPad est, lui aussi, devenu bien plus qu'un outil de divertissement. La réunion de ces logiciels avec ce matériel paraît tout à fait logique.