Faites attention à ce message WhatsApp venant de Booking.com, c’est une grosse arnaque !

Un message WhatsApp venant de Booking circule actuellement sur le fameux service de messagerie instantanée. Le contact localisé dans un pays étranger incite ses victimes potentielles à accepter une tâche quotidienne rémunérée et à appuyer sur un bouton suspect.

Au cours de ces derniers jours, les clients de la plateforme Booking sont devenus la cible des pirates qui n'hésitent pas à trouver de nouvelles ruses pour piéger leurs prochaines victimes. Cette fois-ci, certains d'entre eux ont pu recevoir un message WhatsApp venant du célèbre site de réservation en ligne.

Dans ce message suspect, on peut notamment lire ceci : Nous recherchons des personnes pour travailler sur notre plateforme mobile de réservation d'attractions hôtelières (Booking.com) afin d'aider les hôtels à augmenter le nombre de vues, de réservations et la notoriété. Le message en question fait savoir qu'il est possible de gagner jusqu'à 300 euros par tâche effectuée.

Un message frauduleux sur WhatsApp vous invite à appuyer sur un bouton suspect, soyez prudents

Si, à la première lecture, le début du message ne semble pas contenir de fautes d'orthographe, le contenu de ce dernier peut vous alerter sur la présence du bouton suspect “Envoyer un message à l'entreprise” (situé en bas de la discussion) et surtout l'origine du destinataire. Sur la version mobile de l'application, WhatsApp informe ses utilisateurs sur la provenance de l'individu.

Sur la capture ci-avant, le service de messagerie indique que la personne qui a envoyé le message se prénomme Erin et que l'indicatif téléphonique +62 correspond à l'Indonésie. Comme vous l'aurez compris, il s'agit bien d'une tentative d'hameçonnage et donc d'une arnaque.

Pour éviter de se faire piéger par des contacts suspects, sachez que ces derniers peuvent aussi vous demander de leur communiquer des informations personnelles ou vous demander de l’argent. Des éléments sur WhatsApp vous aideront à déterminer comment répondre à ce contact. Vous aurez la possibilité de lui répondre, de l’ajouter à vos contacts, de le bloquer ou de le signaler. Enfin, pensez à utiliser les paramètres pour contrôler la confidentialité de votre compte.