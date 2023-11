Android Auto : la mise à jour Android 14 a détraqué les applications de musique

D'après le témoignage de nombreux utilisateurs sur les forums de Google et Reddit, le passage sous Android 14 sur leurs smartphones a eu des effets indésirables sur Android Auto. Selon eux, les applications musicales comme Spotify ne fonctionnent plus sur Android Auto depuis la migration sous le nouvel OS.

Comme vous le savez probablement, Google a déployé la version stable d'Android 14 en début octobre aux côtés des Pixel 8 et 8 Pro, les derniers smartphones du constructeur. De son côté, Android Auto poursuit aussi son développement avec l'arrivée de la version 10.8 de l'OS en début novembre 2023. Cette nouvelle itération doit notamment intégrer prochainement les fonds d'écran personnalisés et un bouton de déconnexion pour les utilisateurs d'Android Auto sans fil.

Seulement, la priorité n'est pas là pour de nombreux utilisateurs. En effet, plusieurs usagers affirment rencontrer des problèmes avec Android Auto depuis leur passage sous Android 14. Selon les différents témoignages publiés ici et là sur les forums de Google et Reddit, les applications musicales comme Spotify, Deezer ou Amazon Music ne fonctionnent plus sur Android Auto.

Android 14 a visiblement détraqué les applis musicales sur Android Auto

“J'ai fait la mise à jour vers Android 14 sur mon Pixel aujourd'hui. Maintenant quand j'utilise Spotify sur Android Auto, je n'ai plus aucun son. L'application montre pourtant que la chanson est en cours de lecture. Cependant, aucun son ne sort des haut-parleurs de la voiture”, raconte un utilisateur sur le forum de Google.

“J'ai fait la mise à jour Android 14 récemment et je suis quasiment certain que Spotify via Android Auto ne fonctionne plus correctement depuis. L'écran d'Android Auto m'indique bien que Spotify ne marche pas, mais pourtant quand je débute la lecture d'une chanson via les haut-parleurs de mon téléphone, tout fonctionne”, détaille un autre sur Reddit.

Précisons que le problème ne semble pas concerner une appli spécifique, le bug étant recensé à la fois sur Spotify, YouTube Music ou encore Amazon Music. Les rapports proviennent également de diverses marques et modèles de véhicules. En revanche, le souci touche principalement les Google Pixel à l'heure actuelle. Logique, puisque les Pixel font partie pour l'instant des rares smartphones à jouir d'Android 14.

Pour certains utilisateurs, une solution de fortune consiste à relancer la chanson ou bien à redémarrer l'intégralité de la connexion entre le smartphone et Android Auto. Pour l'heure, Google a ajouté ce bug à la liste des problèmes connus et l'entreprise espère obtenir davantage de rapports d'incidents pour l'étudier et y apporter un correctif. Et vous, rencontrez-vous des problèmes avec vos applis musicales sur Android Auto ? Dites-le-nous dans les commentaires.