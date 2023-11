Android Auto : Google Maps s’offre un nouveau design plus moderne

L'application Google Maps sur Android Auto profite de quelques modifications discrètes mais bienvenues au niveau de son design. La navigation devient plus claire et plus moderne.

L'année 2023 est celle du changement pour Android Auto. L'interface qui relie votre smartphone à votre voiture a en effet fait l'objet de plusieurs modifications et améliorations au fil des mois. Essentiellement graphiques, elles affinent le design global de l'affichage pour le moderniser et rendre la navigation plus agréable. C'est par exemple le cas avec Google Assistant, légèrement modifié pour être plus en phase avec le look actuel d'Android. Google Maps fait également partie des applications concernées par un changement.

Toujours dans cette optique d'harmoniser les interfaces entre les appareils tournant sous Android, l'application allège les informations qu'elles affichent et s'aère légèrement. Pour le moment, il s'agit d'une mise jour côté serveurs. Cela veut dire que vous ne la verrez pas forcément de suite de votre côté, mais son déploiement commencera sous peu. On constate déjà que les nouveaux choix de design se marient bien avec la récente mise à jour de la barre latérale.

Google Maps a un nouveau design plus clair dans Android Auto

Comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous, le temps de trajet estimé est affiché au sommet de l'encadré dédié, en gras. Juste en-dessous, la distance restante et l'heure d'arrivée prévue. Les boutons sur la ligne du bas ont également changé. De gauche à droite, on trouve désormais l'arrêt de la navigation, la consultation des itinéraires alternatifs, la fonction Rechercher sur le trajet, les points d'intérêts et le menu rassemblant les autres raccourcis.

Les boutons en eux-même ont été légèrement modifiés, et on note qu'il n'y a plus de ligne pour les séparer de la partie supérieure de l'encadré, comme c'était le cas avant. En revanche, aucun signe de l'utilisation des nouvelles couleurs aperçues à la fin de l'été sur la version smartphone de Google Maps. Le nouveau design est accessible sur la version 10.8 d'Android Auto et la 11.104.0100 de Google Maps.

Source : 9to5Google