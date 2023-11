Xiaomi MIX Flip : le smartphone à clapet sera plus abordable que ceux de Samsung, ça se confirme

Xiaomi se prépare à lancer son premier smartphone à clapet, mais avant la présentation officielle, on en sait déjà un peu plus au sujet de ses caractéristiques techniques, et donc du tarif que l’on peut attendre.

Cela fait maintenant près de 3 ans que Xiaomi s’est lancé sur le marché des smartphones pliables, mais le fabricant chinois s’est pour l’instant contenté d’appareils grands formats. Son dernier téléphone en date, le Xiaomi MIX Fold 3, nous avait beaucoup impressionnés, mais n’était malheureusement pas arrivé chez nous.

Xiaomi n’a pour l’instant réservé ses smartphones pliables qu’au marché chinois, mais cela va changer avec la génération suivante. Des certifications ont dévoilé que le prochain Xiaomi MIX Fold 4 sera bien lancé à l’international, et que celui-ci sera même accompagné d’un autre appareil : le Xiaomi MIX Flip. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un appareil adoptant un format à clapet, comme les Samsung Galaxy Z Flip.

Le Xiaomi MIX Flip serait moins cher que prévu

D’après un leaker sur le réseau social chinois Weibo, le Xiaomi MIX Flip sera propulsé par un Snapdragon 8 Gen 2, et non par le dernier Snapdragon 8 Gen 3 que l’on retrouve déjà dans les récents Xiaomi 14. Il n’atteindra donc pas les performances des meilleurs appareils du marché, mais il pourrait finalement s’agir d’une bonne nouvelle.

Adopter un processeur de la génération passée permettra à Xiaomi de tirer les prix vers le bas, et donc de proposer son smartphone à un tarif bien plus abordable que les prochains Galaxy Z Flip 6 de Samsung. Cela permettra probablement à Xiaomi de se faire rapidement une place sur le marché, qui n’accueille généralement que des smartphones à clapet à près de 1000 euros.

Pour l'instant, il n'y a pas d'informations sur les autres spécifications du Mix Flip. Cependant, un schéma circulant sur les réseaux sociaux suggère qu'il sera doté d'un triple appareil photo comprenant un téléobjectif avec un zoom 3x à l'arrière. Il reste également à voir quand Xiaomi lancera ce nouveau MIX Flip. On a récemment appris que le fabricant comptait lancer son prochain Xiaomi 14 Ultra au mois d’avril, et il n’est pas impossible que la société présente son premier appareil à clapet à cette occasion.