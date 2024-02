WhatsApp modifie l’affichage des Statuts avec une nouvelle mise à jour

WhatsApp n’est vraisemblablement pas satisfait de la conception actuelle de la section Statut dans l'onglet Mises à jour, et teste une nouvelle conception qui la rendra plus visible.

Comme à son habitude, WABetaInfo a décortiqué la nouvelle mise à jour de l’application bêta de WhatsApp, et a remarqué que la version 2.24.4.23 pour Android apportait une nouvelle apparence pour la barre des Statuts. La nouvelle conception n'est pas encore disponible pour tous les bêta-testeurs, il est donc possible qu'elle n'apparaisse pas sur votre appareil même si vous avez installé la dernière version.

La nouvelle refonte de la section Statut modifie la façon dont les mises à jour de statut sont affichées dans l'onglet Mises à jour. Au lieu d'afficher des icônes circulaires avec la photo de profil de l'utilisateur, la nouvelle conception montre des aperçus sous forme de cartes des mises à jour de statut, à la fois de l'utilisateur et de ses contacts. Les aperçus donnent également un aperçu du contenu des mises à jour de statut, comme du texte, des images ou des vidéos. Ainsi, les utilisateurs peuvent facilement voir ce que leurs contacts ont publié et décider de les consulter ou non.

WhatsApp change le design des Statuts sur son application

La nouvelle présentation met également en évidence la section Statut dans l'onglet Mises à jour, car elle occupe plus d'espace que les mises à jour des canaux. Cela peut poser problème à certains utilisateurs qui préfèrent voir plus de mises à jour de chaînes que de statuts, mais cela peut aussi être un avantage pour ceux qui veulent voir plus d'activités de leurs contacts.

En outre, les aperçus facilitent la consultation de plusieurs mises à jour de statut d'un même contact, car les utilisateurs peuvent cliquer sur l'aperçu pour voir la liste complète des mises à jour.

Comme toujours, la nouvelle conception de la section Statut est encore en phase de test bêta, et on ne sait pas quand elle sera déployée dans la version stable de WhatsApp. Il est probable que les utilisateurs doivent encore attendre de nombreuses semaines avant de pouvoir apercevoir la refonte de la barre de Statut sur leur application.