Google Maps accuse d’un énorme retard sur Waze sur cette fonctionnalité essentielle

Google Maps, outil de navigation de premier plan, voit la pertinence de sa fonctionnalité de signalement des radars et accidents s'amoindrir. Face à un manque d'évolution et une intégration absente sur Android Auto et CarPlay, voici l'état actuel de cet outil autrefois innovant.

Waze, appartenant à l'entreprise mère de Google Maps, se distingue par son initiative récente d'alerter les conducteurs sur les antécédents d'accidents de certaines routes. Cette innovation s'appuie sur l'analyse des données passées pour prévenir les risques, illustrant la volonté de l'application à utiliser l'information pour améliorer la sécurité routière. Cet effort contraste avec l'approche de Maps, où des mises à jour similaires sont moins fréquentes, malgré les avantages évidents de telles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Parallèlement, la récente mise à jour de Waze simplifie le processus de signalement des conditions de circulation, rendant la contribution des utilisateurs plus directe et moins contraignante. Cette mise à jour marque une différence notable avec Google Maps, qui semble moins dynamique dans l'actualisation de ses fonctionnalités de signalement. Bien que faisant partie de la même entité, ces deux applications empruntent des trajectoires distinctes : Waze en se focalisant sur la communauté et la sécurité routière, et Maps en peinant à intégrer de manière efficace ces aspects dans son interface, notamment sur des plateformes comme Android Auto et CarPlay.

Google Maps est en retard sur Waze sur cette fonctionnalité essentielle

Lancée en 2019, la fonctionnalité de signalement d'incidents par Google Maps offrait la possibilité aux conducteurs de communiquer des informations essentielles comme les accidents ou les travaux en cours. Cet ajout visait à enrichir l'outil de navigation en fournissant des données actualisées par les utilisateurs, facilitant ainsi des trajets plus sécurisés et mieux informés. L'initiative, considérée comme une avancée à son introduction, avait le potentiel de changer notre interaction avec les applications de navigation.

Toutefois, avec le temps, cet outil semble avoir été progressivement délaissé, souffrant d'une absence notable de développement et de mises à jour. Dans un contexte où l'utilisation du smartphone au volant est de plus en plus déconseillée pour des raisons de sécurité, l'adaptation de cette fonctionnalité aux systèmes embarqués tels qu'Android Auto ou CarPlay aurait représenté une évolution logique et bénéfique. Cependant, cette opportunité n'a pas été saisie par Google, laissant ainsi son autre service, Waze, prendre l'avantage avec une base d'utilisateurs plus active dans le signalement d'incidents, notamment grâce à une meilleure prise en charge sur ces systèmes.