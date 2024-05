Google veut vraiment que vous mettiez à jour Messages, quitte à devenir pénible

Google déploie une nouvelle façon de vous inciter à mettre à jour l'application Messages. Elle étonne par son insistance et pourrait très vite s'avérer agaçante pour de nombreux utilisateurs.



Encore plus que nos smartphones, il est très important de mettre ses applications mobiles à jour. C'est le seul moyen pour appliquer des corrections de bugs, combler des failles de sécurité et bien sûr ajouter de nouvelles fonctionnalités. Vous avez peut-être choisi d'activer les mises à jour automatiques dans le Play Store pour ne pas y penser, ou bien vous vous y rendez de temps en temps pour voir s'il y en a en attente. Parfois, c'est l'appli elle-même qui vous prévient quand vous l'ouvrez. Un comportement que l'on retrouve notamment dans celles de Google.

En ce qui les concerne, l'avertissement prend la forme d'un popup qui s'affiche à l'ouverture de l'application. Soit vous appuyez sur le bouton qui ouvre le Play Store pour procéder à la mise à jour, soit vous fermez la fenêtre qui ne réapparaîtra plus à l'avenir. Simple, efficace, et surtout très peu envahissant. Google a visiblement décidé que ce n'était pas passez puisqu'un changement assez important en la matière a été repéré dans Messages et il y a de fortes chances que vous ne l’appréciez pas.

Si une mise à jour est disponible pour Google Messages, vous ne risquez pas de la manquer

En ouvrant Messages, vous arrivez sur la page des conversations comme d'habitude, mais si une mise à jour est disponible, c'est un avertissement en pleine page qui s'affiche. On y retrouve les boutons En savoir plus et Mettre à jour. À la rigueur, ce n'est pas si embêtant que ça. Sauf qu'il y a une subtilité : si vous fermez la fenêtre à l'aide de la croix en haut à droite, elle réapparaîtra chaque fois que vous ouvrirez l'appli sans avoir fait la mise à jour mentionnée.

Lire aussi – Gemini : l’IA arrive dans Google Messages, pour parler au chatbot comme à un proche

On peut comprendre que Google ait très envie que l'on profite des dernières nouveautés de Messages comme les réactions rapides ou l'envoi de GIF en même temps que du texte, mais insister autant va vite devenir pénible. Et n'espérez pas que cela soit cantonné aux applications Google, le changement peut en théorie s'appliquer à toutes du moment que les développeurs l’intègrent.

Source : Android Authority