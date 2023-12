WhatsApp : les appareils liés à votre compte vont devenir encore plus utiles

WhatsApp a fait des progrès dans l'amélioration de sa fonctionnalité d'appareils liés, qui permet aux utilisateurs de connecter jusqu'à quatre appareils même sans accès à Internet sur leur téléphone principal, et une nouvelle fonctionnalité a déjà été repérée.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de WhatsApp qui utilisent plusieurs appareils avec le même compte. Une récente version bêta, WhatsApp bêta pour Android version 2.24.1.4, révèle que l'application de messagerie travaille sur une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de partager des mises à jour de statut directement à partir d'un appareil lié.

Le déploiement du mode compagnon en début d'année a élargi l'accessibilité des appareils liés, mais certaines fonctions, telles que la publication de mises à jour de statut, étaient limitées à l'appareil principal. La dernière version bêta indique que WhatsApp s'attaque donc enfin à cette limitation, en offrant la possibilité de partager des mises à jour de statut sur les appareils liés.

Vous pourrez bientôt modifier votre statut depuis un autre appareil

Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs ne devraient pas être trop perdus. La publication d'un statut sur un téléphone secondaire fonctionne de la même manière que sur l'appareil principal. Les utilisateurs accèdent à l'onglet Statut et devront appuyer sur l’icône du crayon ou celle de la caméra en bas à droite. La mise à jour inclut des outils de retouche photo standard et la possibilité de partager des mises à jour de statut dans différents formats, notamment vocal, texte, vidéo/image ou GIF.

Bien que la fonction soit actuellement en phase de test bêta et ne soit pas encore disponible à grande échelle, elle devrait être accessible à un plus grand nombre de testeurs bêta dans les jours et semaines à venir. Certains ont signalé des difficultés à accéder à la fonctionnalité sur des appareils couplés, bien qu'ils utilisent la version bêta spécifiée, donc il est possible que WhatsApp la réserve pour l’instant à un petit groupe d’utilisateurs.

Ces dernières semaines, WhatsApp a activement perfectionné ses fonctionnalités et en a introduit de nouvelles. L'introduction du partage d'écran, initialement testé en mai et largement disponible depuis le mois d'août, intègre désormais la prise en charge de la vidéo et de l'audio pendant le partage d'écran. Elle positionne donc WhatsApp comme une application de chat vidéo plus complète, avec l’espoir de venir concurrencer Zoom et Google Meet.

