Votre smartphone pourra bientôt attendre à votre place qu’un conseiller réponde à votre appel

Google s’apprête à déployer à tous les utilisateurs Android et iOS une fonctionnalité jusque là réservée aux Pixel. Baptisée « Parler à un responsable », celle-ci permet d’appeler le service client d’une entreprise et de ne décrocher que lorsque la personne à qui souhaitez parler est au téléphone. Et de vaquer à vos occupations en attendant.

Qui n’a jamais enragé devant son téléphone en tentant d’appeler un service après-vente et en se retrouvant à patienter des heures avant d’avoir quelqu’un au bout du fil ? Depuis plusieurs années, Google propose une solution à ce problème — mais seulement aux utilisateurs de Pixel. Avec la fonctionnalité « Hold for me », ces dernières peuvent demander à leur Pixel d’attendre en ligne à leur place et de les prévenir lorsque quelqu’un décroche enfin.

Désormais, il semblerait que Google souhaite apporter cette fonctionnalité à tous les utilisateurs Android et iOS. Comme le rapporte le leaker Sterling sur X (Twitter), partagé ensuite par le journaliste Mishaal Rahman, une nouvelle section de son moteur de rechercher est en développement. Baptisée « Talk to a Live Representative » (« parlez à un responsable »), celle-ci permet, à partir d’une recherche Google, de laisser son smartphone contacter une entreprise à sa place.

Fini d’attendre des heures au bout du fil sur Android

Ceci étant dit, cette nouvelle fonctionnalité semble bien meilleure que Hold for me. En effet, plusieurs avantages sont à citer. Premièrement, Talk to a Live Representative est capable d’appeler d’elle-même une entreprise, contrairement à Hold for me qui s’active une fois l’appel passé. De plus, celle-ci est capable de trouver la personne à qui vous souhaitez réellement parler, en sélectionnant au préalable le département que vous souhaitez contacter.

Pour y accéder, il faut taper le nom de l’entreprise à appeler dans Google. Si celle-ci se trouve dans la liste de contact éligible, le moteur de recherche propose alors l’option. Pour l’heure, les entreprises éligibles sont toutes américaines et exercent dans les secteurs aéronautiques, télécom, des assurances et de la grande distribution. La fonctionnalité est encore en phase de test sur les versions Android et iOS de Google, ainsi que sur la version desktop de Chrome. On ne sait pas quand elle sera disponible en France.