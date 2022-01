WhatsApp : la version Android va intégrer de nouveaux outils d’édition de photo

WhatsApp travaille sur de nouvelles améliorations à ses outils d'édition d'image. La version Android devrait également s'enrichir d'une fonction exclusive à la version iOS : le flou des photos. Les fonctions ont été poussées auprès des testeurs de la version beta de WhatsApp. Le numéro de cette dernière est 2.22.3.5. Leur disponibilité devrait ensuite être étendue auprès de tous les utilisateurs.

Comme pour Facebook et Instagram, Meta enrichit régulièrement WhatsApp de nouvelles fonctionnalités. Plusieurs nouveautés sont à venir. Nous avons récemment relayé dans nos colonnes l'arrivée prochaine d'une fonction permettant de réécouter les messages vocaux avant de les envoyer ou encore d'écouter ceux que vous avez reçus, même quand l'application est en arrière-plan. Meta aurait également prévu de revoir entièrement l'interface dédiée à ces messages vocaux. Son principal intérêt sera de faciliter l'utilisation des appels groupés.

Et cela continue en ce début d'année. En effet, WhatsApp vient de publier une nouvelle version beta de son application pour Android. Elle est numérotée 2.22.3.5. Et elle révèle de nouvelles fonctionnalités qui serviront à éditer des images et des vidéos. Nous devons ces informations au site WABetaInfo qui a eu l'occasion de les essayer avant de partager une image d'illustration. Deux outils sont ainsi révélés : de nouveaux pinceaux et une fonction pour flouter des images.

WhatsApp s'enrichit de deux nouvelles fonctions d'édition d'image

Observons la première nouveauté qui renforce les capacités de dessin de l'application. Jusqu'à présent, WhatsApp ne propose qu'un seul pinceau dans son éditeur intégré. Dans la version beta, il y en a désormais trois : fin, moyen et gros, tout simplement. Elle vient s'ajouter à l'option de changement de couleur du trait déjà disponible. Bien évidemment, cela peut paraitre juste face aux éditeurs photo que vous retrouvez nativement dans le smartphone. Mais cela peut apporter quelques services.

La seconde nouveauté n'est pas entièrement nouvelle, puisqu'elle est déjà disponible dans la version iOS de WhatsApp. Il s'agit de l’option de flou. Il permet tout simplement de réduire la visibilité de tout ou partie d'une photo, et même d'une vidéo. C'est un outil qui est déjà très pratique sur iOS : il rend le partage plus facile et plus rapide (plus besoin de se rendre dans une autre application pour obtenir le même résultat). Ces outils sont pour l’instant disponibles uniquement auprès des utilisateurs de la version beta de WhatsApp. Mais elles devraient arriver très prochainement dans la version générale.

