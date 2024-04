Tinder, Bumble : les arnaques deviennent indétectables, les pirates peuvent créer un faux profil vérifié

Les applications de rencontre comme Tinder et Bumble sont devenues le nouveau terrain de jeu des arnaqueurs. En utilisant quelques astuces, ces fraudeurs élaborent des profils vérifiés pour tromper leurs victimes. Cette méthode rend leur détection presque impossible.

Les arnaques sentimentales, où les fraudeurs créent de faux profils pour gagner la confiance de leurs victimes, se révèlent aujourd'hui comme les escroqueries les plus rentables sur internet. Elles surpassent maintenant de loin les ransomwares. Selon un rapport du FBI, ces pratiques dévoilent une évolution inquiétante dans les tactiques des cybercriminels qui exploitent désormais les émotions pour extorquer de l'argent.

Ces escrocs, souvent désignés sous le nom de “Yahoo Boys“, ont perfectionné leur technique de tromperie en créant des profils apparemment vérifiés en utilisant deux téléphones et des applications de modification faciale. En simulant une vérification de profil lors des appels vidéo, ils accréditent leur faux statut. Cette étape leur permet aussi de renforcer leur crédibilité et de faciliter l'établissement de confiance avec les victimes lorsqu'ils engagent des conversations vidéo, apparemment sincères et honnêtes.

Voici comment se protéger contre les arnaques sentimentales

Leur mode opératoire est bien rodé : un téléphone est configuré pour capturer et modifier en temps réel le visage du fraudeur, tandis que le second téléphone enregistre cette image modifiée pour l'envoyer pendant l'appel vidéo. Cette technique de superposition d'images, souvent assistée par des logiciels sur ordinateurs portables, ajuste minutieusement l'apparence visuelle du fraudeur. Elle rend ainsi les faux profils pratiquement indétectables lors des vérifications de routine sur les applications de rencontre.

De plus, ces fraudeurs utilisent souvent des éclairages professionnels et des supports pour stabiliser les appareils lors des appels, ce qui améliore encore la qualité visuelle et trompe efficacement les systèmes de détection. Les victimes, convaincues par ces profils vérifiés et par la qualité des interactions vidéo, se trouvent plus disposées à engager des conversations intimes et à révéler des informations personnelles ou à effectuer des transferts d'argent.

Face à ces menaces, la vigilance reste la meilleure défense. Il est donc conseillé de vérifier au possible l'identité des interlocuteurs sur les applications de rencontre en leur demandant, par exemple, de partager leurs réseaux sociaux. Après une étude minutieuse du profil, des commentaires et des dates, il est possible de se faire une idée si cette personne est réelle ou non. Enfin, il est important d'éviter tout transfert d'argent, quels que soient le motif.

Source : Wired