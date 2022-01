WhatsApp : vous pourrez bientôt écouter vos messages vocaux tout en utilisant d’autres applis

Vous en avez assez de devoir rester sur WhatsApp pour écouter vos messages vocaux ? La messagerie en a bien conscience et prépare une fonctionnalité qui permet de poursuivre la lecture en arrière-plan. Il sera donc possible de mettre sur pause et reprendre la piste tout en utilisant d’autres applications.

Il est indéniable que ces dernières années, le message vocal s’est imposé comme l’une des façons de communiquer les plus populaires. À mi-chemin entre l’appel et le SMS, ce dernier est idéal pour échanger des informations qui prendraient trop de temps à écrire sans avoir à appeler son correspondant. Aussi, c’est en toute logique la plupart des applications de messagerie en ont fait une fonctionnalité à part entière.

WhatsApp en fait partie et a bien compris l’importance que cette dernière peut avoir. C’est pourquoi la messagerie s’attache à l’améliorer régulièrement, en offrant par exemple depuis peu la possibilité d’écouter son enregistrement avant de l’envoyer pour pouvoir le corriger si besoin. Aujourd’hui, une nouvelle option est apparue en bêta et va ravir les utilisateurs les plus multitâches. En effet, l’application ajoute la possibilité d’écouter ses messages audio tout en faisant autre chose en même temps.

WhatsApp va permettre la lecture des messages vocaux en tâche de fond

Pour l’heure, l’utilisateur est obligé de rester sur la conversation s’il souhaite écouter en entier son message vocal. Cela peut être assez contraignant car certaines notes peuvent durer jusqu’à plusieurs minutes, durant lesquelles il n’est donc pas possible d’utiliser son smartphone. Pour résoudre ce problème, WhatsApp ajoute une petite interface dans le centre de contrôle d’Android, similaire à celle de Spotify ou toute autre application de streaming.

Il est ainsi possible de mettre sur pause, reprendre et arrêter la lecture, sans avoir à revenir sur la conversation pour cela. Pour le moment, on ne sait pas encore s’il sera possible de modifier la vitesse de lecture des messages vocaux, comme le permet WhatsApp depuis une récente mise à jour. La fonctionnalité est encore au stade de bêta, il va donc falloir attendre encore un peu pour savoir quand elle sera disponible au grand public.

Source : WABetaInfo