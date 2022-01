Leader Price permet désormais de faire ses courses sur WhatsApp

Leader Price est l’une des premières enseignes françaises à proposer un service de courses en ligne via WhatsApp. Grâce à un petit chatbot, il est possible de se rendre sur le site Club Leader Price pour y effectuer ses achats et payer en ligne. Au total, 1500 produits sont disponibles à la vente.

Le secteur de la grande distribution s’essaie au digital. Voilà quelque temps maintenant qu’il n’est plus nécessaire de se déplacer pour faire ses courses, mais cela n’empêche les grandes enseignes de continuer à innover. En 2020, Carrefour a lancé un service de courses pas commandes vocales via Google Assistant. Aujourd’hui, Leader Price présente sa riposte, moins high tech mais tout aussi pratique pour les plus pressés.

Cette fois, c’est sur WhatsApp que cela se passe. L’application de messagerie, par l’intermédiaire d’un chatbot, peut désormais servir de passerelle vers sa plateforme Club Leader Price. Lancé il y a neuf mois, le site permet d’acheter des produits d’épicerie, comme des conserves, des produits ménagers, des céréales, bref, tout ce qui n’est pas du frais. Il est également possible de configurer des commandes à se faire livrer à des intervalles réguliers.

Leader Price débarque sur WhatsApp

WhatsApp sert donc de moyen de communication avec la plateforme. Plutôt que de se rendre directement sur le site, l’utilisateur peut choisir de discuter avec un chatbot pour obtenir le lien du site par un simple « bonjour ». Il faudra au préalable scanner le QR code disponible sur les réseaux sociaux et sur le site de Leader Price pour accéder à la conversation.

Sur le même sujet : WhatsApp – vous pourrez bientôt écouter vos messages vocaux tout en utilisant d’autres applis

Il suffit ensuite de faire ses courses comme à l’accoutumée et de confirmer son panier. L’utilisateur est ensuite redirigé vers la conversation, où le chatbot lui propose de procéder au paiement. Il pourra alors régler ses courses via Apple Pay, Google Pay ou PayPal. Comptez tout de même 5 € de frais de livraison si le montant de vos achats ne dépasse pas les 50 €.

Quant à l’utilisation de vos données personnelles, Leader Price n’a pas communiqué sur le sujet. La question est en revanche légitime, car ce sont les discussions avec les entreprises qui ont été au cœur du scandale qui a éclaté en début d’année dernière. Néanmoins, les utilisateurs peuvent se rassurer en consultant la liste des données collectées par WhatsApp, dont le chatbot Leader Price ne fait pas partie.