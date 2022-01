Télécharger Vinted APK gratuit sur Android

Vinted est connu comme la plateforme de référence en matière de friperie en ligne depuis sa sortie en 2008. La marque s’est imposée avec succès auprès des Français. L’enseigne était sur tous les spots publicitaires ; le slogan « Tu ne le portes plus ? Vends-le ! » était sur quasiment toutes les lèvres. En 2022, elle reste toujours active, mais semble de plus en plus critiquée ces derniers temps entre autres pour le suivi des colis.

Vinted, c’est quoi en fait ?

Vous venez de faire un tri dans votre garde-robe ou votre armoire et avez remarqué qu’il y avait des objets dont vous n'avez plus besoin ? Au lieu de les jeter ou de les transformer en chiffon, pourquoi ne pas les vendre ? Avec Vinted, vous avez une plateforme de mise en relation directe entre vendeurs et acheteurs d’articles de seconde main.

Vous souhaitez vous procurer une des marchandises dans leur catalogue ? Ou bien vous aimeriez vous faire un peu d’argent en mettant sur le marché des habits usés ? Dans les deux cas, Vinted sera votre allié.

Comment ça fonctionne ?

Vinted est un marché géant de plusieurs millions d’utilisateurs qui continue à fonctionner près de 15 ans après sa création. La plateforme permet aux particuliers de commercialiser, d’acheter voire d’échanger des objets de seconde main en toute simplicité.

La firme offre la possibilité de discuter directement avec les autres utilisateurs, notamment les acheteurs ou vendeurs potentiels. Il s’agit véritablement d’un réseau dans lequel vous avez un espace de messagerie pour débattre de tous les détails de la transaction. Ainsi, vous pouvez négocier le prix et demander plus d’informations par rapport au produit.

Comment vendre sur Vinted de A à Z ?

Supposons que vous avez un vieux livre ou des boucles d’oreilles qui trainent chez vous depuis longtemps. Vous décidez de vous en séparer et pour cela, vous avez installé l’application Vinted. Pour commencer, il faudra évidemment créer votre compte. Suivez les procédures expliquées sur le site officiel qui sont relativement simples et détaillées.

Une fois membre, vous pourrez poster votre annonce. Pour ce faire, décrivez votre article en quelques mots. Valorisez-le en ajoutant quelques photos et en mentionnant le prix. Prudence, les images de piètre qualité peuvent réduire votre chance de vendre. Faites alors preuve d’esprit marketing et mettez votre âme de photographe professionnel en action. Vérifiez puis cliquez sur le bouton « Ajouter » pour le publier sur le site. Si un utilisateur est intéressé par votre produit, il peut entrer en contact avec vous directement.

Une fois le tour du sujet effectué, si le client potentiel est décidé, il l’achète. Eh voilà ! Il ne reste plus qu’à livrer le colis en attendant votre paiement.

Attention tout de même, étant donné qu’il s’agit de friperies, il se peut que votre marchandise possède des défauts. N’oubliez pas de le mentionner dans votre description afin que l’acheteur n’ait pas de mauvaises surprises. De plus, c’est dans votre intérêt. Un colis non accepté est certes censé vous revenir, mais si vous avez affaire à un interlocuteur arnaqueur, vous allez avoir des soucis.

Est-ce facile d’acheter des articles dessus ?

On vous répond avec un grand OUI ! Il est très simple d’avoir l’objet que vous convoitez sur Vinted. Pour ce faire, rien de bien compliqué. Il suffit que vous suiviez les étapes ci-dessous :

Il faudra d’abord que vous vous rendiez sur la page d’accueil. Ici, vous avez diverses catégories. Sachez qu’il existe une section Homme, Femme, enfant ou même maison.

Vous avez alors les articles populaires du moment, mais aussi un fil d’actualité si vous voulez parcourir le catalogue du site. Si vous avez une marque particulière en tête, vous avez déjà une liste de suggestions ainsi qu'une barre de recherche directement dans l'application.

Supposons que vous voyez un joli haut qui vous intéresse :

Cliquez dessus afin d’avoir davantage d’informations comme l'origine, la taille ainsi que l’état de la marchandise (neuf, avec un défaut, avec étiquette, autres)

Nous vous recommandons de contacter le propriétaire afin d’avoir plus de détails en cliquant sur « Envoyer un message »

Si vous êtes satisfait de votre échange, appuyez directement sur « Acheter » et suivez les procédures de paiement. Il faudra pour cela saisir vos informations personnelles comme votre adresse ou un numéro mobile. Puis, sélectionnez votre méthode de paiement : carte bancaire, PayPal, Apple Pay ou encore le porte-monnaie Vinted.

Il ne suffit plus que d’attendre que le vendeur envoie le colis sous 5 jours ouvrables. Quant à la remise à l'acheteur, elle se fait au maximum sous 7 jours, week-ends et jours fériés non compris.

Votre compte ne sera débité qu’une fois l’article réceptionné et conforme.

Comment savoir l’état de la commande ?

Tout au long du processus, vous pouvez suivre directement où en est votre commande. Pour ce faire, allez dans votre conversation avec le vendeur en appuyant sur « Suivre le colis ». Ainsi, vous saurez si votre commande est en cours de livraison ou même si la marchandise est déjà arrivée à destination.

Quelles garanties pour les acheteurs de Vinted ?

Si vous décidez d’acheter un article sur l’application, vous serez soumis à l’option « Protection acheteurs ». Moyennant 5 % du prix du produit plus 0,70 euro, vous aurez entre autres :

Une option remboursement

Si l’article n’a pas été livré ou s’il y a eu défaut de livraison (pas le bon produit ou endommagé), vous pouvez être remboursé. Pour cela, il faudra effectuer une réclamation au plus tard 2 jours après la date prévue pour la remise du colis. Il s’en suivra la recherche d’un commun accord avec le vendeur. Néanmoins, en l’absence de compromis, les frais de retour seront à votre charge.

Un service client disponible à toute heure

En cas de soucis, pensez à contacter le service client qui s’efforcera de répondre à votre demande qu’il s’agisse de réclamations ou de renseignements. Ce service est disponible à tout moment même si parfois, il faudra patienter avant d'avoir un conseiller.

Une sécurisation de vos paiements

Vous n’avez rien à craindre par rapport à la transparence des transactions sur Vinted. Le risque que votre argent disparaisse dans les tréfonds d’internet sans arriver au vendeur n’existe pas sur l’application.

Comment faire pour ne pas se faire arnaquer ?

Sur Vinted, comme sur d’autres plateformes du même type, les fraudes sont nombreuses. Cela peut prendre diverses formes. Certaines personnes effectuent une contrefaçon d’un article de luxe. D’autres sont de mauvaise foi en prétextant avoir reçu un produit de piètre qualité pour ne pas avoir à être facturés. Certains acheteurs peu scrupuleux ouvrent parfois un litige pour ne pas payer le vendeur. Pour éviter de se faire arnaquer, quelques conseils s’imposent :

Ayez des preuves des articles vendus

Que vous soyez un vendeur ou un acheteur, prenez toujours des photos de l’article. Vous pouvez même enregistrer une vidéo pour prouver vos propos. Ainsi, en cas de litige, vous aurez un atout dans votre manche.

Soyez attentif aux retours de votre interlocuteur

Un vintie qui a des remarques négatives n’est peut-être pas la meilleure personne avec qui vous devriez faire affaire. Jetez également un œil sur les commentaires des autres utilisateurs. Ainsi, vous saurez à qui vous avez à faire.

Faites attention aux nouveaux comptes

Les comptes fakes existent même sur Vinted. Il faut donc être prudent lorsque vous tombez sur un utilisateur qui n’a ni retours ni commentaires, surtout si l’offre qu’il fait est trop belle pour être vraie.

Que faire en cas de défaut de livraison ?

Si l’article que vous avez reçu n’est pas conforme ou si la remise n’a jamais eu lieu, vous pouvez ouvrir un litige. Il s’agit d’un processus visant à régler un différend entre les deux parties.

C’est quoi un litige ?

C'est une procédure réservée uniquement à l’acheteur. Il n’est recevable que s’il a été ouvert sous 48h après la livraison du colis. Suite à cela, dans un délai de 5 jours, vous avez la possibilité de trouver une solution à l’amiable avec votre interlocuteur. Dans le cas contraire, l’assistance de Vinted tranchera votre affaire. Ainsi, vous serez remboursé si vous avez gain de cause. Sinon, le vendeur sera payé et vous perdrez votre argent.

Comment ouvrir un litige ?

Il existe deux façons pour le mettre en place.

La plus simple est d’accéder directement à votre profil. Cliquez sur l’historique des achats que vous avez effectué et surtout sur l’article litigieux. Finalement, il suffit d'appuyer sur « J’ai un problème », puis de compléter les informations nécessaires.

La seconde manière consiste à insérer le terme « litige » sur le centre d’aide issu de la barre de recherche de l’application. Choisissez ensuite la rubrique adéquate dans la liste qui vous sera proposée. Enfin, cliquez sur « Contacte le support ». Remplissez les informations puis validez en cliquant sur « Envoyer le litige pour examen ».