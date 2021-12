WhatsApp revoit complètement l’interface pour les appels vocaux

WhatsApp continue de s’améliorer au fil des mises à jour et cette fois, c’est l’interface des appels vocaux qui va avoir le droit à son petit lifting. Comme d’habitude, c’est le site WABeta Info qui sort les premiers visuels. Cette interface ne change pas grand-chose en apparence, mais facilitera la vie des utilisateurs.

WhatsApp accueille perpétuellement des mises à jour afin d’apporter une meilleure expérience aux utilisateurs. L’une des prochaines grosses nouveautés concernera l’interface des appels. Celle-ci sera revue et pas seulement pour apporter un design différent, puisqu’elle aura pour but de faciliter la navigation et de rendre les appels de groupe plus clairs.

Comme d’habitude, c’est le site WABetaInfo qui dévoile les premiers visuels.

WhatsApp va avoir le droit à une nouvelle interface

Comme vous pouvez le constater, l’interface ne change pas drastiquement par rapport à l’ancienne (qui est à gauche). Il ne sera donc pas nécessaire de retrouver ses marques. Les boutons pour gérer l'appel sont toujours en bas tandis que la fenêtre dédiée à l’affichage de votre contact prend encore tout l’écran. Cependant, celle-ci est maintenant matérialisée sous la forme d’un carré superposé sur un fond noir.

La couleur de la fenêtre pourrait changer selon si votre contact est connecté ou non. WAB précise aussi que cette interface a été pensée pour rendre les appels de groupe beaucoup plus simple d’utilisation. S’il n’y a aucun visuel associé proposé ici, on peut imaginer que chaque interlocuteur aura son propre carré. Pour le moment, nous n’en savons pas plus. Il faut signaler qu’ici, nous avons des visuels issus de la version iOS de l’application. On peut aisément imaginer que la version Android suivra le même chemin et proposera la même chose, peut-être avec quelques petites subtilités de design.

Pour le moment, ces nouvelles conversations audio ne sont pas disponibles, même en bêta. Il faudra attendre quelques semaines avant de pouvoir en profiter si Meta juge cette refonte concluante. WhatsApp continue en tout cas de s’améliorer au fil des mois. L’application connait régulièrement des petits changements de ce type, comme la possibilité d’écouter des messages vocaux avant de les envoyer ou encore des options dédiées aux messages éphémères.

