WhatsApp : les photos de profil débarquent bientôt dans les notifications iOS

WhatsApp va apporter prochainement une modification de taille aux notifications sur la version iOS de son application. En effet, la photo de profil des correspondant pourra s'afficher directement dans les notifications. Une manière d'identifier encore plus rapidement qui cherche à nous joindre.

WhatsApp n'a jamais vraiment cessé de se doter de nouvelles fonctionnalités. Régulièrement, les bêta-testeurs dévoilent l'existence de nouveautés et de modifications à venir sur l'application de messagerie instantanée. Dernièrement, WhatsApp a intégré la possibilité d'écouter ses messages vocaux avant de les envoyer, tandis que l'interface dédiée à cette fonctionnalité a été totalement revue, notamment pour faciliter la navigation. Le verrouillage par empreinte digitale est arrivée depuis peu également sur WhatsApp.

Or et comme le révèlent nos confrères du site spécialisé WABetaInfo, la prochaine mise à jour de WhatsApp concerne visiblement la version iOS de l'application. Plus précisément, les changements apportés se situeraient au niveau des notifications. Dans la dernière version bêta, WhatsApp permet d'identifier plus facilement la personne qui cherche à communiquer avec vous.

WhatsApp sur iOS rattrape son retard face à la version Android

En effet, la photo de profil s'affiche désormais à côté du message dans les notifications. Les photos de profil peuvent être affichées à côté des notification non seulement pour les discussions individuelles, mais aussi durant les chats de groupe. Comme cette nouvelle fonctionnalité utilise des API incluses dans iOS 15, les photos de profil dans les notifications ne sont pour l'instant accessibles qu'aux bêta-testeurs.

Néanmoins, il ne suffit pas d'être membre du programme de bêta-test de WhatsApp sur iOS pour avoir accès à cette fonctionnalité inédite. En effet, rien ne garantit que vous puissiez en profiter, WhatsApp semblant l'activer côté serveur pour certains groupes d'utilisateurs uniquement. Pour rappel, cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs Android depuis un certain temps déjà et constitue un moyen simple et évident de savoir en un coup d’œil qui se cache derrière cette notification.

Comme toute fonctionnalité en phase de test, il faudra probablement attendre quelques temps avant de la voir arriver sur la version iOS de l'application. Pour rappel, un bug repéré récemment fait planter l'application sur iPhone. Le problème proviendrait des serveurs de Meta. Une mise à jour se fait toujours attendre.

Source : WABetaInfo