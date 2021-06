WhatsApp fonctionnera bientôt sur 4 appareils à la fois, c’est confirmé

L’une des fonctionnalités les plus attendues de WhatsApp arrive enfin : la synchronisation sur plusieurs appareils en même temps. L’information a été confirmée par Mark Zuckerberg et Will Cathcart, patrons de Facebook et WhatsApp. Il sera possible d’utiliser le même compte sur quatre appareils en même temps. Et l’iPad pourrait devenir compatible.

Plusieurs nouvelles fonctionnalités vont bientôt arriver dans WhatsApp. L’information n’a pas été diffusée par communiqué de presse. Mark Zuckerberg et Will Cathcart, respectivement patrons de Facebook et WhatsApp, ont simplement « chatté » à propos de l'application avec le rédacteur du site WABetaInfo. Ce dernier a réalisé quelques captures d’écran de sa conversation avec les deux patrons et les a postés sur son site. Si vous souhaitez lire ces échanges, rendez-vous sur le lien en fin de cet article.

Qu’est-ce qui a été annoncé ? D’abord, rassurez-vous : ce n’est pas un nième changement d’avis à propos de l’acceptation ou non des nouvelles conditions d’utilisation des données personnelles et de leur partage avec Facebook. Nous pouvons pousser un soupir de soulagement à ce propos. Le sujet de cette discussion est bien plus intéressant. Car les deux patrons ont annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs fonctionnalités pour la messagerie instantanée.

Le même compte WhatsApp sur quatre appareils en même temps

La première d’entre elles est attendue depuis plusieurs années. Elle est même en développement depuis un an. Nous en parlions en effet dès le mois d’août 2020. Il s’agit de la possibilité d’utiliser un même compte WhatsApp avec plusieurs appareils. Et cela inclut bien évidemment la synchronisation des messages de l’un à l’autre. Will Cathcart précise qu’il ne sera pas possible d’utiliser plus de quatre appareils avec un même compte. Et il n’a pas précisé si l’accès Web depuis un navigateur est compris dans les quatre.

Autre nouveauté en lien avec la première : l’iPad pourrait bientôt devenir compatible avec WhatsApp. Ce n’était pas le cas jusqu’à présent, puisqu’il était nécessaire d’associer un numéro de téléphone à un compte. Puisqu’il sera possible d’utiliser différents appareils avec un seul compte, cette restriction devrait être levée pour tous les appareils secondaires (mais elle devrait rester active pour l’appareil qui créera le compte).

Des nouveautés pour les utilisateurs des messages éphémères

Troisième nouveauté, le mode « éphémère ». C’est un mode qui s’appuie sur les messages éphémères qui sont en test depuis le mois d'avril. Jusqu’à présent, vous devez spécifier pour chaque message qu’il est éphémère avant de l’envoyer. Avec ce mode, tous vos messages seront éphémères par défaut, que ce soit dans une conversation déjà en cours ou dans une nouvelle discussion. Les règles d’auto-destruction devraient rester identiques. Dernière nouveauté, WhatsApp annonce l’arrivée des photos et des vidéos à vue unique. Ce sont des contenus qui s’auto-détruisent une fois qu’ils ont été vus pour la première fois.

Toutes ses nouvelles fonctionnalités arriveront très bientôt, notamment la synchronisation sur plusieurs appareils. Cette dernière devrait être disponible pour tous les membres du programme beta dans les deux mois à venir. Soit avant la fin du mois de juillet. Si cette phase de test se déroule bien, les autres utilisateurs de WhatsApp pourront en profiter rapidement également.

Source : WABetaInfo