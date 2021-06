TikTok, Facebook, Instagram… Voici les 10 applications les plus téléchargées en mai 2021

L’institut d’étude SensorTower a publié le classement des 10 applications les plus téléchargées sur smartphone en mai 2021. TikTok conserve la première place du classement toute plate-forme confondue, mais prend également la première place sur le Play Store, déboutant Facebook en deuxième position.

Chaque mois, l’institut d’étude SensorTower, spécialiste des analyses sur le marché des applications mobiles, présente son classement des applications les plus téléchargées sur smartphone. Ce classement est interessant, parce qu’il met en évidence les différences d’usage entre les propriétaires d’iPhone et les utilisateurs d’Android. Et contrairement aux idées reçues, ce n’est pas parce qu’Android représente plus de huit smartphones sur dix dans le monde qu’iOS n’influence pas le classement. Bien au contraire.

Lire aussi – Telegram fait plus fort que WhatsApp en proposant des vidéoconférences à 50 personnes

Le classement du mois de mai 2021 révèle que l’ascension de TikTok n’est pas encore terminée. L’application sociale très en vogue chez les jeunes est première aussi bien dans le classement générale que sur iOS. Elle l’était déjà en avril 2021. Mais, contrairement au mois dernier, TikTok est également en pole position du classement Android de mai 2021. L’application dépasse ainsi Facebook. Facebook est d’ailleurs numéro 2 du classement toutes plates-formes confondues, comme en avril. Sur iPhone, le réseau social de Mark Zuckerberg n’est que sixième. C’est YouTube qui est en deuxième position.

Facebook place quatre de ses applications dans le Top 5

En troisième position du classement générale, nous retrouvons Instagram, qui prend également la troisième place sur iOS et Android. Puis vient WhatsApp, très controversé actuellement sur ces nouvelles conditions, suivi de Facebook Messenger en cinquième. Cela veut dire que le groupe Facebook obtient quatre des cinq premières positions du classement général. Nous comprenons pourquoi Mark Zuckerberg tient tant à combiner les données des trois applications.

En sixième position, nous retrouvons Zoom. L’application de visioconférence parvient à gagner une place au classement général, alors qu’elle est positionnée en septième place sur iOS ET sur Android. La faute en revient à YouTube, préinstallé systématiquement sur tous les smartphones certifiés Google, et à CapCut, bien moins populaire sur Android et classé quatrième sur iOS. Capcut est huitième au classement général.

En septième position, c’est Snapchat. L’application sociale est cinquième sur Android et absente du classement iOS. Telegram est neuvième, alors qu’elle était la plus téléchargée en janvier 2021. Et Josh, une alternative indienne à TikTok, est dixième. Notez enfin la présence de Google et Gmail dans le Top 10 iOS (neuvième et dixième respectivement). Ce sont des applications qui ne sont jamais téléchargés sur Android, puisque, comme YouTube, elles sont préinstallées sur les téléphones profitant du Play Store.