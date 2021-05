WhatsApp va enfin permettre de modifier les messages vocaux avant de les envoyer

Il sera bientôt possible de modifier ses messages vocaux sur WhatsApp avant de les envoyer. La fonctionnalité est en cours de développement et devrait donc arriver prochainement pour le grand public. Il suffira alors d’appuyer sur un bouton pour réécouter l’enregistrement et décider de le transmettre ou non.

Depuis son arrivée il y a quelques années, la possibilité d’envoyer de courts (ou moins courts) messages vocaux à ses contacts est très appréciée de la part des utilisateurs. Elle permet ainsi de faire passer un plus grand nombre d’idées dans un seul message, sans avoir à écrire de longues lignes pour les transmettre. Toutefois, une simple erreur et c’est le drame. Puisqu’il est impossible de modifier un enregistrement, on peut parfois se retrouver à en faire un deuxième pour rectifier le tir en cas de besoin.

WhatsApp a bien conscience du problème et a décidé de s’atteler à sa résolution. Après les messages éphémères qui s’autodétruisent au bout de 24 h, place à la possibilité de modifier un message audio avant de l’envoyer. Les développeurs travaillent actuellement sur cette fonctionnalité, comme en atteste la vidéo ci-dessous. Sur cette dernière, on peut apercevoir un bouton Modifier apparaissant à côté de la barre de lecture. En appuyant dessus, il est possible de réécouter le message et, alors, de décider de l’envoyer ou non.

Fini d’envoyer des messages vocaux erronés

L’intérêt de WhatsApp pour les messages audio semble lui aussi grimper en flèche ces derniers temps. Depuis peu, l’application permet à ses utilisateurs d’accélérer leur vitesse de lecture, afin de perdre moins de temps en les réécoutant. Les testeurs ont répondu positivement à cette fonctionnalité, ce qui explique logiquement sa volonté de développer cet aspect de la messagerie.

Difficile à l’heure actuelle de savoir avec précision quand cette fonctionnalité sera disponible pour le grand public. Sur la vidéo montrée ci-dessous, celle-ci semble fonctionner correctement, mais il est possible que WhatsApp décide de l’améliorer pendant encore quelque temps. Néanmoins, celle-ci devrait être déployée à la fois sur Android et sur iOS, dans les semaines, sinon mois à venir.

Source : WABetaInfo