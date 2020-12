Whatsapp dit adieu aux anciens smartphones, Cyberpunk enchaîne les mises à jour, le récap de la semaine

Les iPhone avec une version antérieure à iOS 9 ne pourront plus utiliser Whatsapp, CD Projekt déploie une mise à jour de Cyberpunk 2077 qui corrigent de nombreux bugs et une acheteuse de PS5 se fait tirer dessus : voici le récap de la semaine !

Une nouvelle semaine, un nouveau fait divers insolite sur la PS5. L’histoire de cette femme qui se fait tirer dessus lors d’une fausse transaction nous rappelle qu’il peut être dangereux d’acheter la console en temps de pénurie. Attention également aux propriétaires d’appareils Apple sous iOS 8 ou moins : Whatsapp stoppe son support à partir de janvier 2021. Tout comme pour Cyberpunk 2077, la mise à jour est donc recommandée. En théorie, celle-ci n’aura pas de nombreux bugs à corriger. Et dans le reste de l’actu : Huawei déploie EMUI 11 sur les P30 et P30 Pro, tandis qu’un iPhone 6S ressort indemne d’une chute d’un avion.

Whatsapp pour iOS 8 et antérieur, c’est terminé

Si Whatsapp est votre application de messagerie favorite, mais que votre iPhone n’a pas fait de mise à jour depuis des lustres, vous risquez de rencontrer quelques problèmes d’utilisation. Après avoir mis de côté 1 milliard de smartphones en 2019, c’est donc au tour des appareils ayant une version antérieure à iOS 9 de passer à la trappe. L’application continuera de tourner, mais pourra ne plus fonctionner correctement. Heureusement, près de la moitié des iPhone et iPad en circulation ont effectué la dernière mise à jour iOS. Si ce n’est pas encore votre cas, on vous conseille de ne pas trop tarder, car l’arrêt du support prendra place dès janvier 2021. Pour les smartphones Android, ce sont les appareils tournant sur une version antérieure à 4.0.3 Gingerbread qui sont concernés.

EMUI 11 débarque sur les Huawei P30 et P30 Pro

Après les P40, P40 Pro et Mate 30 Pro, les Huawei P30 et P30 Pro bénéficient enfin de la mise à jour vers EMUI 11. Une version stable a en effet été déployée après 2 mois de tests en bêta auprès d’utilisateurs chinois. Il va falloir attendre encore un peu de notre côté du globe, mais en se basant sur les habitudes du constructeur, l’update devrait arriver d’ici les semaines, voire jours à venir. Une interface basée sur Android 10, un écran Always On Display customisable, des animations plus fluides et un nouveau mode multifenêtre sont les fonctionnalités qui vous attendent une fois la mise à jour installée. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Système > Mise à jour logicielle, cliquez sur Rechercher les mises à jour, puis sur Télécharger et installer.

Déjà une quatrième mise à jour pour Cyberpunk 2077

8 millions de précommandes honorées, 50 millions de dollars de revenus, Cyberpunk 2077 est un carton indiscutable. Enfin, presque. Le jeu est criblé de bugs, au point de le rendre injouable sur les consoles last gen et les PC pas assez performants. CD Projekt n’a d’autre choix que d’enchaîner les patchs correctifs depuis sa sortie histoire de calmer les nerfs de la communauté, si tant est que cela soit possible. Disponible sur PlayStation et PC, « dès que possible » sur Xbox, le patch améliore globalement la stabilité du jeu et corrige les nombreux bugs empêchant le joueur de progresser dans l’histoire. « Les apparitions soudaines de véhicules » ont également été « réduites ». Quant aux séquences qui provoquent des crises d’épilepsie, le studio a modifié ‘l’effet clignotant sur les braindances pour réduire le risque d’induire des symptômes ». Enfin, l’aspect graphique sur PS4 et Xbox One a été amélioré après retravail de « la qualité des reflets sur Xbox One et PlayStation 4 pour éliminer l’effet de bavure ».

Un iPhone 6S peut survivre après une chute d’un avion

Si jamais vous vous posiez la question… Alors qu’il était en repérage au-dessus de la région des lacs près de Rio de Janeiro, le documentaliste Ernesto Galiotto a fait tomber son iPhone 6S de l’avion de tourisme qu’il avait emprunté. 15 secondes plus tard, l’appareil « tombe à plat sur l’écran et continue de filmer pendant une heure et demie ». Comment ? Cela reste un mystère, mais le téléphone d’Ernesto est bel et bien ressorti indemne de sa chute vertigineuse. Plus impressionnant encore, lorsque son propriétaire retourne le cherche le lendemain, sa batterie affiche 16%. « Je crois que le soleil l’a rechargé », en a-t-il conclu. Après l’iPhone 6 qui sauve un jeune soldat de 25 ans lors d’une fusillade, on attend la prochaine prouesse d’endurance du smartphone.

Elle veut seulement acheter une PS5, elle se fait tirer dessus

Prenez garde si vous décidez d’acheter votre PS5 à un particulier. Le 12 décembre dernier, une femme du Pas-de-Calais a bien cru y passer lorsqu’elle rejoint le pseudo-vendeur pour se procurer la console. Alors qu’elle l’attend dans sa voiture, ce dernier apparaît à sa fenêtre pour lui réclamer son dû, sans PS5 à la main. Prise de panique, la femme décide alors de démarrer son véhicule, ce qui pousse l’escroc à tirer trois fois en l’air avec son arme avant de s’enfuir. L’histoire aurait pu s’arrêter là, mais le bandit fait preuve de culot : il retente le coup quelques jours plus tard, mais cette fois les riverains préviennent le second intéressé pour éviter que l’histoire se répète. La victime, elle, n’a pas attendu pour porter plainte auprès de la police. Le malfrat n’a pas encore été retrouvé.

Nos tests de la semaine

Au menu de cette semaine : la dernière montre connectée de Honor et le casque d’Apple. Grâce à son autonomie de 3 semaines, la Watch GS Pro plaira sans aucun aucun doute aux plus aventuriers d’entre vous. À la vue des nombreux services qu’elle propose en plus pour seulement 199 euros, on ne peut que vous conseiller son achat. Attention toutefois à son design clivant et à son podomètre pas toujours précis. Les Airpods Max, quant à eux, ne sont pas une révolution. La qualité du son et de la réduction de bruit ne parviennent pas à justifier son prix élevé de 629 euros. Pas de port jack ni d’application pour régler le son : le casque s’adresse aux aficionados d’Apple avant tout.