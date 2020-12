WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces smartphones en 2021

WhatsApp ne fonctionnera plus sur certains smartphones en 2021. L’année prochaine, l’application de messagerie instantanée ne sera plus compatible avec les iPhone qui tournent sous une version antérieure à iOS 9 et les smartphones coincés sous Android 4.0.2 (ou une version précédente). On fait le point sur les modèles concernés.

Chaque année, WhatsApp est contraint de laisser des smartphones sur le côté. En 2019, l’application de messagerie abandonnait le support d’un milliard de smartphones, dont de nombreux téléphones Nokia et de vieux terminaux Android. Plus récemment, WhatsApp a abandonné certaines anciennes versions d’iOS et d’Android.

Alors que janvier 2021 approche à grands pas, WhatsApp rappelle sur son site web officiel que certains iPhone et certains smartphones Android risquent de ne pas fonctionner correctement avec l’application. Si WhatsApp est déjà installé sur votre téléphone, vous pourrez continuer à l’utiliser comme avant. Néanmoins, certaines fonctionnalités risquent de plus fonctionner correctement avec le temps.

WhatsApp ne fonctionnera plus avec certaines versions d’iOS et d’Android

WhatsApp recommande d’utiliser un iPhone qui dispose à minima d’iOS 9, une version de l’OS mobile lancée en 2015. Heureusement, la plupart des iPhone en circulation tournent sous une version plus récente d’iOS. Apple offre en effet un support logiciel avoisinant les 5 ans à ses appareils. De plus, les nouvelles mises à jour d’iOS sont rapidement installées par la plupart des utilisateurs. En l’espace de 5 semaines, iOS 14, la dernière mise à jour d’iOS, avait été installée par 46,36% des appareils compatibles en circulation.

Néanmoins, WhatsApp risque de ne plus fonctionner correctement sur certains iPhone plus anciens privés d’iOS 9, comme les iPhone 4 (et les modèles antérieurs). Si vous utilisez toujours un iPhone 5, 5S, ou 6, on vous conseille d’installer rapidement la dernière mise à jour proposée en vous rendant dans les réglages de votre appareil.

Du côté d’Android, WhatsApp laisse de côté les smartphones qui tournent encore sur une version antérieure à Android 4.0.3 Gingerbread. Aux dernières nouvelles, moins de 0,3% des smartphones Android en circulation dans le monde sont concernés. Si c’est votre cas, on vous conseillera d’investir dans un nouveau smartphone Android, d’autant que les appareils privés de mises à jour présentent des risques en matière de sécurité informatique.