Son iPhone 6S tombe d’un avion, filme la chute et survit presque intact !

Le documentaliste Ernesto Galiotto survolait la côte brésilienne près de Cabo Frio lorsque soudain son iPhone 6S lui a échappé des mains. Il a pu le retrouver presque intact le lendemain sur la plage de Cabo Frio grâce à Localiser mon iPhone. L’appareil a filmé l’intégralité de l’incident et ne s’est pas éteint arrivé au sol.

Tomber d’une table face contre sol peut être déjà fatal pour votre smartphone, alors imaginez ce qui se passe lorsqu’un smartphone tombe d’un avion de tourisme à plusieurs centaines de mètres d’altitude ! C’est pourtant ce qui est arrivé au documentaliste Ernesto Galiotto. Ce défenseur de l’environnement était en repérage au-dessus de Praia do Peró, Cabo Frio, dans la région des lacs près de Rio de Janeiro. La plage de Cabo Frio est l’une des plus propres du pays. Elle bénéficie pour cela d’un « drapeau bleu » ou Bandeira Azul qui symbolise son statut environnemental d’exception.

Cette sorte de label est renouvelé chaque année après le passage d’experts. Une cérémonie publique de lever de drapeau a alors lieu. Or, Covid oblige, cette année la cérémonie a été adaptée – et n’a eu lieu qu’en petit comité. Ernesto Galiotto qui parcourt la région depuis 26 ans a voulu quand même immortaliser ce moment à bord d’un avion de tourisme. Mais au dernier moment les autorités ont totalement annulé la cérémonie. Ernesto Gallioto a alors décidé de survoler l’endroit quand même, tout en prenant quelques images avec son smartphone, un iPhone 6S.

Il retrouve son iPhone 6S 300m plus bas, presque intact, sur la plage

Il raconte, un brin blagueur : « j’avais initialement prévu un vol avec deux avions. Mais quand j’ai appris que la levée de drapeau n’aurait pas lieu, j’ai finalement annulé l’un des avions et ait pris l’aéronef restant. Alors que le drapeau ne s’est pas levé, mon téléphone, lui, est tombé ». On peut en effet voir des images de Ernesto Gallioto et du pilote dans la cabine. Le réalisateur est en train de filmer les environs lorsqu’il décide de ne tenir le smartphone qu’à une main.

Soudain le vent décide de faire le reste et emporte l’appareil qui était donc en train de filmer. Le réalisateur peste, mais le pilote lui rétorque en portugais « un de plus… ça arrive ». Ernesto Gallioto se souvient : « en 15 secondes l’appareil a touché le sol. Il était à environ 200 mètres de l’eau, et à quelques mètres d’un couple sur la plage […] il est tombé à plat sur l’écran et a continué de filmer pendant une heure et demie. Je crois que le soleil l’a rechargé parce que lorsque nous sommes arrivés pour le récupérer [le lendemain] à 8:50 la batterie était encore à 16% ».

Ernesto a pu retrouver l'emplacement exact du smartphone grâce à la fonction Localiser mon iPhone. « Il était intact, fonctionnait parfaitement, avec seulement une partie du film protecteur sur l’écran qui s’était craquelé », explique Ernesto. Vous pouvez voir la vidéo de la chute dans le tweet ci-dessous. Plusieurs vidéos de meilleure qualité sont néanmoins disponibles sur le site de G1 en source de cet article.

O ambientalista e documentarista Ernesto Gallioto deixou o celular cair enquanto filmava a paisagem da região, e o aparelho acabou registrando em vídeo toda a trajetória da queda de 300 metros de altura, que durou 15 segundos: https://t.co/TMH1F3kxTa pic.twitter.com/IdJONU9FwI — O POVO Online (@opovoonline) December 15, 2020

Source : G1